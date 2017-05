Rotes Kreuz: Freiwillige Helfer gesucht

05.05.2017, 12:30 Uhr

Anmeldung

Einen Infoabend veranstaltet das Rote Kreuz Hermagor dazu am Mittwoch, dem 10. Mai 2017, um 19 Uhr an der Bezirksstelle Hermagor, in Obervellach 88, 9620 Hermagor.Interessenten sind herzlich willkommen.Anmeldung per Mail: freiwillig@he.k.rotes.kreuz.at oder per Telefon: 050 9144 1711