Schulareal wird rundum sauber

04.05.2017, 15:00 Uhr

chüler der VS St. Stefan/Gail machen bei "Frühjahrsputz"-Aktion mit.

ST. STEFAN AN DER GAIL (iz). Die Schüler und Schülerinnen der Volksschule St. Stefan an der Gail wollen auch ein kleines Stück von Kärnten sauber machen. Deshalb beteiligen sie sich an der von der WOCHE, dem ORF und der Wirtschaftskammer initiierten und vom Landesschulrat unterstützten Aktion „Frühjahrsputz – machen wir gemeinsam Kärnten sauber“.„'Problemzonen' rund um das Schulhaus sollen im Zuge der Aktion vom achtlos weggeworfenen Müll gesäubert werden und das Bewusstsein für den richtigen Umgang mit Müll geschärft werden", sagt die Direktorin der Schule, Gerda Jannach.