Sicherheitsolympiade: VS Hermagor ist Bezirkssieger

05.05.2017, 10:00 Uhr

Die Klasse 4m der Volksschule Hermagor holt sich den Sieg bei der Sicherheitsolympiade.



187 Kids bei Bewerb dabei



Fans, Promis, Ehrengäste

Landesfinale winkt

GAILTAL. Die Kinder-Sicherheitsolympiade ist Kärntens größter Sicherheitswettbewerb für Kinder der vierten Volksschulklasse. Dabei lernen die Kids spielerisch, wie sie sicher durch den Alltag kommen, wie ein Feuerlöscher funktioniert, welche Nummer bei einem Brand angerufen werden muss, wie Gefahrensymbole aussehen und vieles mehr.12 vierte Volksschulklassen bzw. 187 Kinder stellten ihr Sicherheits- und Selbstschutzwissen sowie ihre Geschicklichkeit beim Bezirksbewerb Hermagor am Sportplatz Sussawitsch unter Beweis. Nach den fünf Klassenbewerben Safety-Spiel für Lebensretter, AUVA-Handyspiel, Kärntner Landesversicherung-Bikebewerb, Jugendreferat-Löschbewerb und AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle hieß es feierlich: And the winner is die Volksschule Hermagor 4m – dicht gefolgt, mit nur einem Punkt Unterschied, von ihren Klassenfreunden der 4a. Mit 356 Punkten erspielte sich die VS Hermagor 4m (Klassenlehrer ist Anton Ebner) nicht nur den größten Pokal, sondern auch den begehrten Bezirkssiegertitel.Zum Anfeuern und Feiern der jungen Sicherheits-Olympioniken schauten beim Bezirksbewerb Hermagor unter anderem vorbei: Bürgermeister Hans Ferlitsch, Bürgermeister Christian Müller, Bürgermeister Hermann Jantschgi, Vizebürgermeister Rene Rupnik, Gemeinderätin Marion Mitsche, LAbg. Josef Zoppoth, Pflichtschulinspektorin Gabriele Patterer, Bezirkshauptmann-Stv. Günther Fian, Polizeikommandant Major Werner Maier, FF-Kommandant Hans Tschabuschnig, FF-Kommandant Michael Druml, Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiter Dittmar Michor, Bundesheer-Vizeleutnant Rudolf Karner, Zivilschutzbezirksleiter Balthasar Mitterer, Samariter Hundestaffel-Chef Franz Blatnik,Martin Wiedemaier von der KLV und Lorenz Plötz von der AUVA.Als Bezirkssieger spielen die Mädeln und Buben der VS Hermagor 4m am Mittwoch, 31. Mai 2017 im Rahmen des große Landesfinales in Klagenfurt um den Titel „Sicherste Volksschule Kärntens 2017“.

Zur Sache

Die weiteren Platzierungen:2. VS Hermagor 4a, 355 Punkte (Lehrerin Astrid Buchacker)3. VS Dellach/Gail, 319 Punkte (Lehrer Heinrich Ebenwaldner)4. VS St. Stefan/Gail, 318 Punkte5. VS Weißbriach, 308 Punkte6. VS Egg, 297 Punkte7. VS Kirchbach, 283 Punkte8. VS Gundersheim, 273 Punkte9. VS Timau-Cleulis / Italien, 264 Punkte10. VS Lesachtal, 263 Punkte11. VS Tröpolach, 227 Punkte12. VS Kötschach-Mauthen, 206 Punkte