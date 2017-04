Umweltschutz ist kinderleicht

26.04.2017, 11:57 Uhr

Die Schüler der GTS Hermagor beteiligten sich an Umweltprojekt.

Müll trennen

HERMAGOR (iz). Die Kinder der Schulischen Tagesbetreuung (GTS) der Volksschule Hermagor beteiligten sich an einem Umweltprojekt. Damit schlossen sie sich vielen anderen Schulklassen an, die an der vom Landesschulrat und der Wirtschaftskammer ausgeschriebenen Frühjahrsputzaktion für Kärnten teilnahmen."Ausgangspunkt für unser Projekt war das Buch 'Die Olchis aus Schmuddelfing' von Erhard Dietl. Ein Buch, das lustig und übertrieben darstellt, was wir im Alltag beim Thema Müll und Umweltverschmutzung eigentlich vermeiden sollten", so Direktorin Lydia Gasser.

Die Olchis machen es vor

Kreatives aus Müll herstellen

Thema in Gruppen erarbeiten

Der Alltag der Olchis, die auf einem Müllberg wohnen, ist gekennzeichnet von jeder Menge Dreck, Gestank und Unordnung.Nach diesem Buch und einigen Kurzfilmen der Olchis, durfte jedes Kind, seinen eigenen Olchi zeichnen inklusive Kurzbeschreibung.Mit Hilfe des Buches lernten die Kinder auch, Müll ordnungsgemäß zu trennen, aber auch deren Eltern und andere Kinder darauf hinzuweisen, wenn etwas nicht richtig entsorgt wurde. "Mit diesem Projekt haben wir schon einmal ein positives Fundament für einen bewussteren Umgang mit unserer Umwelt geschaffen.Des Weiteren hatten die Kinder die Aufgabe, Müll von zuhause mitzubringen. Die Kinder waren ganz erstaunt, als sie sahen, wie viel Müll sich in nur einer Woche ansammelt", so Gasser.Aus dem gesammelten Müll entstanden mit der Zeit tolle Ideen, die natürlich auch gleich umgesetzt wurden. In den Joghurtbechern, die alle ein Gesicht bekamen,pflanzten wir Kresse. Aus den Flaschen entstanden tolle Blumenvasen, aus den zahlreichen Klopapierrollen wurden Osterhasen, aus den Plastikflaschen und Schraubverschlüssen Blumenbilder und aus den übrig gebliebenenSachen wurden mit großer Begeisterung Roboter gebaut.Jeder durfte zu seinem selbst gebauten Roboter noch einen Sachtext dazu schreiben, wo erzählt wird, welche Funktion der Roboter beherscht.In Gruppenarbeiten erarbeiten die Kinder unterschiedliche Themen wie z.B. die Verschmutzung der Meere und deren langfristigen Folgen, das Müllproblem in Italien und die Folgen der Umweltverschmutzung. Dazu haben die Kinder auch schon einige Plakate gestaltet."Die Kinder waren ganz erstaunt, als sie sahen, wie viel Mül sich in nur einer Woche ansammelt", so Gasser. Aus dem gesammelten Müll wurde fleißig gebastelt. In Gruppenarbeiten erarbeiten die Kinder unterschiedliche Themen wie z.B. die Verschmutzung der Meere und deren langfristige Folgen. Dazu haben die Kinder auch einige Plakate gestaltet.Gasser: "Durch dieses Projekt haben die Kinder sich bereits ein breites Fachwissen angeeignet, das sie auch in ihrem Alltag umsetzen. Sie übernehmen selbst Verantwortung für ihr Handeln, denn sie wissen bereits, welche positiven Folgen ihre Handlungen haben."Zur Sache:Das sagen die Schüler über das Projekt:Melody: „Mich interessiert dieses Projekt sehr, da ich viel über die Verschmutzung der Meere lernen.“Alissa: „Wir haben gelernt, dass man aus Müll wiederverwertbare Sachen, wie z.B. Blumenvasen basteln kann.“Marius: „Die Umwelt und deren Lebewesen sollte jedem ein Anliegen sein!“ Angelina: „Ich finde es sehr cool, dass es so viele Arten der Wiederverwendung gibt.“Samuel: „Wir haben gelernt, dass man durch liegen gelassenen Müll Tiere verletzen und sie in ihrer Entwicklung schädigen kann.“Sanja: „Ich finde die Aktion sehr interessant, weil ich vorher nicht wusste wie viele Sachen man aus Müll machen kann.“Alissa A.: „Liebe Leute, wacht endlich auf und schaut auf unsere Umwelt!“Leonhard: „ Müll zu sammeln ist toll, weil dann weiß man, dass man etwas Gutes für die Umwelt getan hat.“Vinzenz: „ Jedem Menschen sollte die Umwelt am Herzen liegen, der man nicht respektlos begegnet sollte!“