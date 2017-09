12,8 Mio. Euro für Großprojekt

27.09.2017, 08:43 Uhr

Hochwasserschutz für Hermagor und Gitschtal: Bauvorhaben soll bald starten.

HERMAGOR, GITSCHTAL. Die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See und die Gemeinde Gitschtal planen in Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaft Hermagor entlang der Gössering größere Hochwasserschutzmaßnahmen.

Größtes Projekt bisher

Zustimmung nötig

Das Bauvorhaben mit Kosten von 12,8 Millionen Euro ist gleichzeitig das größte, das auf die Gemeinde Hermagor zukommt. Im Gemeinderat wurde das generelle Projekt bereits beschlossen. Gefördert wird dieses Vorhaben zu etwa 85 Prozent, wobei vom Bund etwa 45 Prozent und vom Land 40 Prozent kommen. Die restlichen Mittel (Interessentenanteil) von ca. 15 Prozent übernehmen die beiden beteiligten Gemeinden (1,92 Millionen Euro). Die Stadtgemeinde Hermagor und die Gemeinde Gitschtal teilen sich diese Kosten zur Planung und Errichtung im prozentualen Verhältnis von 90 zu 10. 1.729.000 Euro muss daher die Wulfeniastadt stemmen, 192.000 Euro die Gitschtaler Gemeinde.Auch die Kosten, die zu Instandhaltung, Wartung und Betrieb des Rückhaltebeckens anfallen, wird zu 87 Prozent die Stadtgemeinde Hermagor tragen. Jene Kosten, die bei der Instandhaltung der Längsverbauungsmaßnahmen anfallen, trägt jeweils die Gemeinde, in deren Gebiet Maßnahmen zur Verbauung durchgeführt werden müssen.Die Eckpfeiler der Maßnahmen: Wesentlichster Punkt ist ein Rückhaltebecken, welches westlich der Ortschaft St. Lorenzen im Gitschtal errichtet werden soll. Es wird etwa 500.000 Kubikmeter Wasser fassen können. „Um für dieses Vorhaben grünes Licht zu bekommen, bedarf es jedoch noch der Zustimmung der betroffenen Grundeigentümer. Hier wird es sicher noch viele Gespräche bedürfen, da es den einen oder anderen Landwirt doch erheblich trifft und wir für jeden eine akzeptable Lösung finden müssen“, sagt der Hermagorer Vizebürgermeister und zuständige Referent für die Flussverbauung , Leopold Astner. Auch Hannes Poglitsch, Leiter vom Amt der Wasserwirtschaft Hermagor, hofft auf ein positives Ergebnis – d.h. auf die Zustimmung der Grundeigentümer.

Seit dem Jahre 2010 liegt ein neuer Gefahrenzonenplan vor, welcher diese Hochwasserschutzmaßnahmen erfordert. Aufgrund dieses Planes liegen in der Stadt Hermagor 365 Objekte in der gelben und roten Zone (HQ 100 Abflussbereich), in der Gemeinde Gitschtal handelt es sich um 163 Objekte, davon sind 13 in St. Lorenzen, 55 in Jadersdorf und 95 in Weißbriach.

Schutz ist unerlässlich

2019 Baubeginn

„Vorbeugender Hochwasserschutz erweist sich gerade aufgrund der letzten großen Schadensfälle wie etwa im Vorjahr in Afritz oder 2003 in Vorderberg als unerlässlich. Die Regenereignisse werden in den letzten Jahren auch zunehmend intensiver. Jeder investierte Euro sichert somit das Leben, das Hab und Gut unserer Bürger“, sagt Hermagors Vizebürgermeister Leopold Astner, der zuständige Referent für die Flussverbauung.Bürgermeister Siegfried Ronacher: "Der Hochwasserschutz ist insbesonders für die Bewohner der Stadtgemeinde Hermagor und die Bewohner des Gitschtals von großer Bedeutung, weil dadurch die Sicherheit der Bauwerke und viel wichtiger, die der Menschenleben gewährleistet werden kann. Ein weiterer Vorteil ist insofern gegeben, dass sich aufgrund der geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen weitere Betriebe ansiedeln können und dadurch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden können."Neben der Errichtung dieses Rückhaltebeckens sind sowohl in der Stadtgemeinde Hermagor als auch in der Gemeinde Gitschtal Längsverbauungen (Mauern und Dämme) erforderlich. Betroffen sind das Stadtgebiet von Hermagor und die Gitschtaler Ortschaften St. Lorenzen und Jadersdorf. Derzeit ist die wasserrechtliche Bewilligung für den ersten Teil der Verbauungsmaßnahmen in Hermagor beantragt. Ab dem Jahr 2019 kann dann mit der Umsetzung im Stadtgebiet Hermagor (Bauabschnitt 1) begonnen werden, das Rückhaltebecken im Gitschtal wird frühestens 2020/2021 gestartet (Bauabschnitt 2). Der gesamte Umsetzungszeitraum erstreckt sichRückhaltebecken Damm: Länge ca. 500 m. Höhe bis 10 m. Volumen ca. 230.000 m³. Rückhaltevolumen 480.000 m³. Dammaufstandsfläche 4,2 ha. Überflutungsfläche HQ 100 14,1 ha. 31 betroffene Grundeigentümer.Betroffene Objekte Rote und Gelbe Zone (HQ 100-Abflussbereich): Stadt Hermagor 365 Objekte. Gemeinde Gitschtal gesamt 163 Objekte, davon 13 Objekte St. Lorenzen, 55 Objekte Jadersdorf und 95 Objekte Weißbriach.Kosten laut Kostenschätzung: Rückhaltebecken Gitschtal 7,6 Mio. Euro. Maßnahmen St. Lorenzen und Jadersdorf 1 Mio Euro. Maßnahmen Stadt Hermagor 4,2 Mio. Euro (Gesamtkosten ca. 12,8 Mio.)Umsetzungszeitrahmen: frühestmöglicher Baubeginn: Stadt Hermagor (BA 01) 2019. Rückhaltebecken Gitschtal (BA 02) 2020. Umsetzungszeitraum gesamt ca. 10 Jahre.