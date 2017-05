AHS-Unterstufe: Jetzt soll neu geprüft werden

04.05.2017, 09:31 Uhr

Bildungsministerium sagt Nein zur AHS-Unterstufe. Jetzt sollen die Fakten erneut geprüft werden.

GAILTAL (iz). Vor wenigen Tagen flatterte in Kärnten die niederschmetternde Nachricht vom Bildungsministerium ein: Eine AHS-Unterstufe in Hermagor sei nicht möglich. Das Ministerium beruft sich auf die zu geringen Schülerzahlen. Auch spiele für die Entscheidung zum "Nein" die Haltung von Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger und Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser eine Rolle, die der AHS-Unterstufe im Gailtal bekanntlich eine Absage erteilen.

Absage an ein "Nein"

Kein politisches Kleingeld wechseln

Ausbildungsmöglichkeit wird verwehrt

Nationalrat Gabriel Obernosterer (ÖVP) will das nicht zur Kenntnis nehmen und sagt: "Alle, die wir seit Jahren für eine AHS-Unterstufe für Hermagor kämpfen, nehmen das „Nein“ des Bildungsministeriums so nicht zur Kenntnis." Auch Kärntner FPÖ-Obmann Landesrat Gernot Darmann äußert sich zu dem Schreiben aus dem Bildungsministerium. „Es ist beschämend, dass das SPÖ-Ministerium im Zusammenwirken mit SPÖ-Bildungsreferent Kaiser und Landesschulratspräsident Altersberger gegen die Wünsche der Schüler und der Eltern agiert." Das sieht auchFPÖ-Bildungssprecher Klubobmann Christian Leyroutz so: „Dieses Hickhack, bei dem am Ende des Tages nur verbrannte Erde herausschaut, haben die Menschen bereits mehr als satt“, ärgert sich Leyroutz. Er fordert daher ein gemeinsames Bekenntnis der Regierungskoalition von SPÖ, ÖVP und Grünen zur Installierung einer Unterstufe.Die Landessprecherin der Grünen Kärnten und Gemeinderätin von Hermagor, Marion Mitsche, stellt klar, dass Schulthemen nicht dazu geeignet sind, um politisches Kleingeld zu wechseln: „Es geht in Hermagor darum, den Schülern das bestmögliche Bildungsangebot am Wohnort anzubieten und nicht darum, welchen Namen dieses trägt", sagt Mitsche und betont weiters: "Wichtig ist, für Interessierte und Begabte auch jene Fächer anzubieten, die den Hermagorer Schülern anschließend den Besuch einer weiterführenden Schule ermöglichen."Hermagors Vizebürgermeister Leopold Astner (ÖVP) wirft ein: "Eine Ausbildungsmöglichkeit, wie sie allen anderen jungen Leuten geboten werden kann, wird der Jugend unseres Bezirkes verwehrt. Da wird von den Zentralstellen in Wien, unter starker Beeinflussung des roten Landesschulratspräsidenten Altersberger, wieder ein Stück der Zukunft eines Tales begraben. Dabei hätten wir eine regionale, auf die Bedürfnisse des Bezirkes abgestimmte Variante als Verbundmodell mit der NMS im gleichen Gebäude als Lösung. Aber Ideologie hat anscheinend gesiegt."Obernosterer kritisiert, dass das Ministerium verabsäumt habe, die drei Varianten, einer AHS-Unterstufenklasse auch zu prüfen.„Das Bildungsministerium hat diese Varianten nicht einmal geprüft. Und ich gehe davon aus, dass das Ministerium vom Landesschulratspräsidenten nicht vollständig informiert worden ist“, so Obernosterer.Am Mittwoch gab es mit den Verantwortlichen aus dem Bildungsministerium daher ein konstruktives Gespräch im Parlament. "Jetzt wird der Sachverhalt neu geprüft", so VP-Nationalrat Obernosterer.Bundesministerium für Bildung hat jetzt einen Antrag einer Eltern-Initiative abgelehnt. Bereits im Dezember kam vom Landesschulrat Kärnten ein Nein zum Projekt.Eltern wollten ein Verbundmodell. Für dieses hätten die Lehrer der vorhandenen Neuen Mittelschule und des Bundesoberstufen-Realgymnasiums (BORG) Hermagor gemeinsam in der neu zu gründenden AHS-Unterstufe unterrichten sollen.der Stellungnahme des Ministeriums wurden wirtschaftliche Gründe für ein Nein zur AHS-Unterstufenklasse angegeben.Man beruft sich auf die Daten der Statistik Austria. Laut diesen wird für den Bezirk ein deutlicher Geburtenrückgang prognostiziert und eine AHS-Unterstufe würde somit der Neuen Mittelschule Konkurrenz machen.Im Bildungsministerium werden konkret alle drei Varianten, die zu einer AHS-Unterstufen-Klasse vorliegen, nun erneut geprüft, da laut Obernosterer nicht alle Fakten und Informationen berücksichtigt worden sind.Weitere Gespräche wurden vereinbart.Obernosterer betonte: "Es muss alles getan werden, damit 10-11-Jährige nicht nach Villach ins Gymnasium gehen müssen, wenn die räumlichen Bedingungen für eine AHS-Unterstufenklasse in Hermagor gegeben sind.Der VP-Nationalrat fügt hinzu, dass "Für die Errichtung einer AHS-Unterstufen-Klasse dem Land Kärnten zudem keine Kosten entstehen.""Wir kämpfen weiter für mehr Bildungsmöglichkeiten im Bezirk und haben die Fakten noch einmal auf den Tisch gelegt“, so Obernosterer.