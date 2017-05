Auf die Gemeinden warten Fördergelder

04.05.2017, 08:31 Uhr

Bund startet Förderaktion für Kommunen. Wer bekommt wie viel? Die WOCHE bringt den Überblick.



Die Auflagen



Das planen Gemeinden

GAILTAL (iz). Die Bundesregierung hat ein Investitionspaket für die österreichischen Gemeinden geschnürt. Es ist 175 Millionen Euro schwer und wird nach dem Bevölkerungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt. Größere Gemeinden erhalten mehr Geld, kleinere weniger. Insgesamt fließen elf Millionen nach Kärnten. Damit sollen Infrastrukturmaßnahmen angekurbelt werden (die Maximalförderungen für alle Gemeinden der Region finden Sie in der Grafik rechts).Um sich „ihren“ Anteil am Geld abholen zu können, müssen die Gemeinden ein paar Auflagen erfüllen: Zunächst wird die Förderung nur ausgezahlt, wenn es sich um ein neues Bauprojekt handelt. Das heißt: Bereits im 2017er-Budget veranschlagte Maßnahmen kommen nicht in Frage. Es soll ja zusätzlich investiert werden. Für das neue Projekt, das bis spätestens am 30. Juni 2018 eingereicht sein muss, erhält die Gemeinde dann maximal 25 Prozent der Kosten vom Bund erstattet. Wer also eine Gebäudesanierung um 100.000 Euro einreicht, spart sich 25.000 Euro. Die Bundesförderung ist mit Landesförderungen kombinierbar: Gemeinden, die Fördertöpfe klug kombinieren, können also besonders günstig bauen.Der Marktgemeinde Arnoldstein steht die höchste Summe, nämlich 129.817 Euro, zur Verfügung. Bürgermeister Erich Kessler informiert: "Im Speziellen wird derzeit seitens der Mitarbeiter des Gemeindeamtes ein zweistufiger Sanierungsplan (2017 bzw. 2018) für die im Eigentum der Marktgemeinde befindlichen Mehrzweckhäuser ausgearbeitet. Die erforderlichen Maßnahmen umfassen dabei Bodensanierungen, technische Adaptierungen und darüber hinaus auch die weiteren Adaptierung für barrierefreie Zugänge zu diesen öffentlichen Gebäuden." "Wie hoch das Gesamtvolumen für diese Maßnahmen sein wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden bzw. hängt dies auch vom noch zu beschließenden Nachtragsvoranschlag im Rahmen der nächsten Gemeinderatssitzung ab", so Kessler.

Prüfung steht an



Es wird verhandelt

Die zweithöchste Förderung mit 126.966 Euro würde die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See erhalten. Bürgermeister Siegfried Ronacher will sich da einklinken. "Wir sind derzeit dabei zu prüfen, welche neuen Projekte in unseren mittel- bzw. langfristigen Investitionsplan in diese Förderung hineinfallen. Wir werden versuchen, auch für die Stadtgemeinde diese neue Förderschiene zu nutzen. Jedoch müssen wir uns in den Gremien erst beraten und werden uns dann festlegen."In Kötschach-Mauthen kann sich Bürgermeister Walter Hartlieb auf die dritthöchste Fördersumme im Bezirk freuen. 64.029 Euro beträgt diese. "Wir werden auf jeden Fall die Förderung in Anspruch nehmen und sind bestrebt, diese Förderung im Rahmen der Möglichkeiten auszuschöpfen, voraussichtlich insbesondere mit Investitionen für Sanierungen im Straßen- und Wegebau."41.298 Euro Förderung würde für die Marktgemeinde Nötsch herausspringen. "Wir evaluieren derzeit in den Gremien, in welchen Bereich die Fördermittel eingesetzt werden. Nach sorgfältiger Planung und Sicherstellung des Eigenmittelanteiles soll mit diesen Fördermitteln ein zukunftsorientiertes Projekt im Bereich der Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur beschlossen und umgesetzt werden", sagt Bürgermeister Alfred Altersberger.Dellachs Bürgermeister Johannes Lenzhofer kann sich vorstellen, was die Gemeinde mit dem Fördergeld von 22.898 Euro bewerkstelligen könnte: "Wir planen für 2017 die Umsetzung des Abfallwirtschafszentrums "Neu". Bei Plankosten von 200.000 Euro wären hier die 20.000 eine 10 %ige Unterstützung der baulichen Maßnahmen in diesem Infrastrukturprojekt. Also wird es hier, vorausgesetzt wir erfüllen die Richtlinien, was ich als eher positiv sehe, zu einer koordinierten Mitfinanzierung kommen."Im Gitschtal ist Bürgermeister Christian Müller nicht abgeneigt, die Fördersumme von 23.861 Euro abzuholen. "Die Vorgangsweise unserer Projekte müssen wir erst im Gemeindevorstand bzw. im Gemeinderat besprechen", so Müller. Auch in Feistritz/Gail und Bad Bleiberg tüfteln die Ortschefs noch, welche Projekte für die Förderung in Frage kämen.