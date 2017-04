Das Tal verliert immer mehr an Einwohnern

26.04.2017, 08:08 Uhr

Bezirk Hermagor liegt beim Bevölkerungsrückgang österreichweit an zweiter Stelle.

Von Iris Zirknitzer

GAILTAL. Das Gailtal kämpft mit dem Rückgang der Bevölkerung. Das spiegelt sich in der Bevölkerungsprognose der Statistik Austria wider. Unter den Regionen, die bis 2050 am stärksten schrumpfen werden, liegt der Bezirk Hermagor österreichweit an zweiter Stelle mit einem Bevölkerungsrückgang von minus 20 Prozent. In den letzten Jahren – von 2006 bis 2016 – ist in fast allen Bezirken im Gailtal die Zahl der Einwohner zurückgegangen. (Siehe Statistik rechts)

Bleiberg verliert am meisten

Viele Gründe



Jugend und Frauen gehen

Maßnahmen



Beteiligung der Bürger

Den stärksten Bevölkerungsrückgang hat die Gemeinde Bad Bleiberg zu verzeichnen. Lebten hier 2006 noch 2.604 Einwohner (EW), waren es 2016 2.332 Einwohner. Das ist ein Minus von 10,4 %. An zweiter Stelle rangiert Dellach im Gailtal mit einem Minus von 8,7 % (-117 EW), gefolgt vom Lesachtal mit einem Minus von 8,7 % (-126 EW). Feistritz/Gail verbucht ein Minus von 6,3 % (-41 EW), dicht gefolgt von Kirchbach (- 6,1 %, -172 EW) und St. Stefan/Gail (-5,9 %, -100 EW). Einen Rückgang von -4,3 % (-308 EW) hat die Stadtgemeinde Hermagor zu verzeichnen. Deutlich weniger sind es in Kötschach-Mauthen (-2 %, -72 EW) und in Nötsch im Gailtal (-0,5 %, - 118 EW). Einzig in der Gemeinde Gitschtal ist die Bevölkerung gleichgeblieben (+2 EW). Einen Zuwachs an Bevölkerung haben nur Arnoldstein (+3 %, +206 EW) und Hohenthurn (+2,5 %, +21 EW) zu verbuchen.Franz Sturm, Leiter der Landesplanung, sagt: "Abwanderung ist ein internationaler Trend, wobei die Bevölkerung in der Regel von der Peripherie in die Städte abwandert. Die Gründe sind vielschichtig: z.B. bessere Ausbildungschancen für die Jugend, bessere Arbeitsplatzangebote, bessere Grundausstattung mit öffentlicher Infrastruktur sowie von Basisdienstleistungen im öffentlichen Interesse. Dabei spielen u.a. Post, Bank, Polizei, Breitband, Nahversorgung und die Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehr eine Rolle."Laut Sturm wandern vor allem Jugendliche und Frauen aus. "Die Gründe dafür sind vor allem die besseren Arbeitsplatzangebote und bessere Bildungschancen in den Zentralräumen." Um die Abwanderung zu verringern, sind, so der Experte, "Vielschichtige Lösungsansätze in allen sektoralen Bereichen nötig. Eine ganzheitliche integrative Betrachtungsweise, regionsübergreifend und landesweit, ist dafür erforderlich".Lösungsansätze wären gemäß Sturm eine wirkungsorientierte Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategien auf regionaler Ebene. "Dazu gehören ein attraktives Angebot an regionalen Bildungseinrichtungen, wie z.B. die Schulzentren, eine Bewusstseinsbildung zur Stärkung der regionalen Identität und der regionalen Wirtschaftskreisläufe, wie z.B. Einkauf regionaler Produkte bei örtlichen Nahversorgern, Abstimmung des Angebotes und der Nachfrage im Bereich öffentlichen Verkehr, Micro-ÖV-Lösungen etc.""Weiters wären dies Arbeitsplatzangebote in zumutbarer Entfernung zu Bezirkszentren, spezielle Schwerpunktprogramme zur Beschäftigung von älteren Langzeitarbeitslosen, allgemeine Bewusstseinsbildung für dieses Thema, spezielle Projekte zur Rückholung von jungen ausgebildeten Kärntnern, wie z. B. „Back to Carinthia“, Stärkung innovativer sozialer Dienstleistungen, wie z.B. Dorfservice."Der Experte sieht auch Möglichkeiten, wie die Bevölkerung dazu beitragen kann, um der Abwanderung entgegenzuwirken. Sturm: "Effektive Beiträge sind etwa soziales und regionales Engagement zur Stärkung der gemeinsamen Identität, die Nutzung der vorhandenen Angebote in den Regionen, wie der Einkauf bei örtlichen Nahversorgern, das ehrenamtliche Engagement bei Vereinen und regionalen Organisationen, und die Mitwirkung bei der Entwicklung innovativer Lösungen in den Bereichen Bildung und Soziales zur Aufrechterhaltung der Basisinfrastruktur in der Region."