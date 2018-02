Wahlkreis West: Kandidaten auf dem Prüfstand!

06.02.2018, 18:00 Uhr

Die Landtagswahl-Kandidaten des Wahlkreises West stehen am 15. Februar Rede und Antwort.

GAILTAL, SPITTAL. Am 4. März schreiten wir zur Wahlurne, Kärnten wählt den neuen Landtag. Um Ihnen eine Entscheidungshilfe zu geben, holt die WOCHE die Kandidaten für die Landtagswahl auf die Bühne. Mit an Bord ist bei den Diskussionen die Antenne Kärnten. Antenne-Moderatoren führen professionell durch den Abend, damit jeder Kandidat gleichermaßen seine Ideen präsentieren kann. Es moderieren Timm Bodner, Peter Kuchling und Corinna Kuttnig.

Wahlkreis-West: 15. Februar

Die Spitzenkandidaten

Es gibt fünf öffentliche Diskussionen, die erste fand gestern in Villach statt. Heute folgt Klagenfurt. Für den Wahlkreis West (Bezirke Spittal, Hermagor und Feldkirchen) wird am, abin der Fachhochschule Spittal diskutiert. Die Kandidaten geben Einblick in ihre Vorhaben und das Wahlprogramm ihrer Parteien. Sie verraten, wie sie sich die Zukunft der Region vorstellen und stellen sich den Fragen der Moderatoren und des Publikums.Auf der Bühne stehen die Spitzenkandidaten des Wahlkreises West jener Parteien, die aktuell im Landtag oder Nationalrat vertreten sind. Das sind Alfred Tiefnig (SPÖ), Christoph Staudacher (FPÖ), Ferdinand Hueter (ÖVP), Sebastian Glanzer (Grüne), Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Hermann Bärntatz (Neos).Bei der letzten Landtagswahl 2013 lag die Wahlbeteiligung im Wahlkreis West übrigens bei 76 Prozent. Die meisten Stimmen erreichte die SPÖ (30,69 Prozent) vor FPK (20,57 %), ÖVP (19,10 %) und Team Stronach (12,06 %). Die Grünen landeten bei 10,18 Prozent.Den Abschluss bildet die Diskussion der Landes-Spitzenkandidaten am 23. Februar um 18.30 Uhr im Klagenfurter Seepark Hotel. Dort auf der Bühne: Peter Kaiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Christian Benger (ÖVP), Rolf Holub (Grüne), Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Markus Unterdorfer-Morgenstern (Neos).