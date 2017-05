Weg für Impulse ist geebnet

04.05.2017, 20:30 Uhr

Bei der Hermagorer Gemeinderatssitzung vor wenigen Tagen war auch das Budget ein Thema.

Zusammenarbeit gelobt

HERMAGOR. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung stand auch die Jahresrechnung 2016 auf der Tagesordnung.Der Bürgermeister und Finanzreferent der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See Siegfried Ronacher berichtete über die Finanzen und zeigte sich äußerst erfreut über das Ergebnis der Jahresrechnung 2016.Ronacher bedankte sich im Zuge dessen bei allen Steuerzahlern, den UnternehmerInnen, den Mitarbeitern der Gemeinde sowie den Stadt- und Gemeinderäten dafür, dass das wirtschaftliche Planen, kosten-bewusste Arbeiten und die produktive Zusammenarbeit in den Gremien einwandfrei funktioniert haben.

Überschuss

Rücklage

Projekte

So konnte der Bürgermeister auf einen Überschuss im ordentlichen Haushalt von 688.532,74 Euro verweisen. Im Detail: Der ordentliche Haushalt war mit 17.435.600 Euro veranschlagt. Den tatsächlichen Ausgaben von 17.829.722,39 Euro stehen nun Einnahmen von 18.518.255,13 Euro gegenüber.Im außerordentlichen Haushalt wurden 3.422.400,00 Euro im Voranschlag fixiert, tatsächlich sind es nun auf der Ausgabenseite 2.004.367,87 Euro und bei den Einnahmen 2.012.497,44 Euro.Somit ergibt sich im außerordentlichen Haushalt ein Überschuss von 8.129,57 Euro.Im ersten Nachtragsvoranschlag 2017 wurden die zum Großteil positiven Überschüsse der Gebührenhaushalte den zweckgebundenen Maßnahmen zugeführt und gleichzeitig konnten mit dem allgemeinen Überschuss schon länger notwendige Sanierungsmaßnahmen (Brücken, Wege, öffentl. Beleuchtung) und Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt (Sanierung Gemeindestraßen) vorgenommen werden. Auch konnte eine Rücklage von 150.000 Euro gebildet werden.Im außerordentlichen Haushalt werden u.a. die Projekte wie Leaderprojekt Orts-und Stadtentwicklung, Projekt MADE, Gailbrücke Nampolach, Umrüsten LED-Beleuchtung sowie Wildbach- und Flussverbauungen finanziert.Mit der Beschlussfassung des ersten Nachtragsvoranschlages 2017 beträgt das Gesamtbudget der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See 20.821.600 Euro. Die Jahresrechnung wurde vom Kontrollausschuss in seiner Sitzung am 14. März 2017 unter Obfrau, Gemeinderätin Bärbel Waldner eingehend geprüft. Es gab keine Beanstandungen.Zusammenfassend stellte Ronacher in der Budgetdiskussion fest, dass im Jahr 2016 wieder ein positiver Abschluss möglich war."Dadurch können viele wichtige wirtschaftliche Impulse gesetzt werden", so der Bürgermeister.