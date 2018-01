Zu den Wurzeln des guten Geschmacks (Kulturfahrt)

Ö1 Slow Food-Reise ins Kärntner Gailtal und Lesachtal mit Slow Food Travel-Experten Eckart MandlerDas Gailtal und das Lesachtal zählen zu den ursprünglichsten und schönsten Natur- und Wanderlandschaften derAlpen. Die Reise in die kleinen, beschaulichen Bergdörfer zwischen den Karnischen und den Gailtaler Alpen führt Sie in die Gärten, die Küchen und die Stuben der Bergbauern, wo der gute Geschmack zu Hause ist. Hier, in der ersten Slow-Food-Travel-Region der Welt, steht das gemächliche Genießen im Mittelpunkt. Lassen Sie die köstlichen Aromen der Sommerernte am Gaumen und den Blick auf der Schönheit dieser stillen Landschaft verweilen

Termin: Donnerstag, 4. - Sonntag, 7. Oktober 2018INDIVIDUELLE ANREISE ab KlagenfurtLeistungen:3 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel Schloss Lerchenhof****, 3 Abendessen: im Hotel, beim Bärenwirt inHermagor (Fr) und Nudl-Kudl-Mudl im Gasthaus Grünwald (Sa), Slow-Food-Travel-Erlebnisse: »Grüne Koschtalan« (Fingerfood aus dem Bauerngarten), »Tolle Knollen« mit Verkostung der köstlichsten Erdäpfelsorten, »Genussexplosion« beim Edelgreißler Ertl, »Bioheumilchkäse machen« am Jörgishof, »Brotbacken im Lesachtal« mit Verkostung und Brot zum Mitnehmen, »Kärntner Nudeln krendeln«, Einführung und fachliche Reisebegleitungdurch einen Slow-Food-Experten an 3 Tagen, Transfers zu den Programmpunkten vor Ort. Exklusive Getränke, Individuelle Einkäufe, persönliche Ausgaben und Reiseschutz (Reiserücktrittsversicherung u.a.)Slow-Food-Spezialisten vor OrtAnmeldung per E-Mail unter office@tlsreisekultur.at oder über die Webseite www.tlsreisekultur.at