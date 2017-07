Kick Intern Hermagor

17.07.2017, 16:26 Uhr

Die Fahrgemeinschaft

Hans Flaschberger nimmt in der kommenden Saison an den Trainingstagen 120 Kilometer Autofahrt auf sich, nur um der SG Gitschtal als Trainer zu helfen. Er muss diese Wegleistung aber nicht alleine bewältigen. Während der Anreise kann er mit den Neuzugängen Lukas Smeritschnig (Hermagor), Andre Flaschberger (Töplitsch) und Dominik Jakobitsch (Arriach) gleich fachsimpeln. Gleich zum Saisonstart (29. Juli/17 Uhr) fahren die Gitschtaler ihrem Trainer in dessen Wohnort Villach entgegen. Flaschberger ist mit seiner Elf im Villacher Stadion beim VSV zu Gast. Zuvor (21. Juli/18.30 Uhr) empfangen die Gitschtaler im KFV-Cup aber Grafendorf.