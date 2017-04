Mit Elan dem Frühling entgegenlaufen

26.04.2017, 05:00 Uhr

Die warem Sonnenstrahlen locken uns in die Natur. Es wird Zeit, dem Alltag wieder mehr sportliche Dynamik zu verleihen.

Experten-Tipp

DELLACH (jost). Wer jetzt mit dem Lauftraining beginnt, entscheidet sich für mehr Gesundheit, Fitness und einen bewussteren Lebensstil. Die WOCHE hat fünf sportliche Gailtaler beim Lauftraining begleitet.Für Markus Hohenwarter ist Laufen ein Lebenselixier. Der 37-jährige Grafendorfer ist mehrfacher Marathon-Staatsmeister und wurde beim Jungfraumarathon Berglauf-Weltmeister. Der ausgebildete Heilmasseur weiss, dass regelmässiges Laufen das Herz-Kreislauf- und das Immunsystem stärkt, den Cholesterinspiegel senkt sowie beim Abnehmen und Stressabbauen hilft.

Gruppendynamik

Aufwärmen

In der Gruppe zu laufen ist motivierend und macht doppelt Spass. Deshalb ist die Dellacher Gailbrücke auch Treffpunkt einer dynamischen Gruppe, die sich bei ihrem Training entlang des Gaildamms regelmässig Tipps vom Profiläufer holt. Die Würmlacher Kinder Hannah Drumbl und Manuel Schellander haben Freude am Laufsport und heimsten bereits einige Erfolge bei Laufveranstaltungen ein. Die beiden Schüler sind sich einig: „Markus ist unser grosses Vorbild und vielleicht werden wir auch einmal Weltmeister“. Mit von der Partie sind meist auch Christoph Ladstätter – Organisator des Dellacher Lauf- und Walkingerlebnisses sowie Katrin Gastinger, die Lebenspartnerin von Markus.Doch bevor sich die Hobbysportler die Laufschuhe schnüren, sollte eine Aufwärmphase erfolgen. Markus rät dazu „Dafür reichen vor dem Laufen Dehnungsübungen und meist einfach nur schnelles Gehen“. Damit der Laufspass nicht getrübt wird, soll bei der Investition in gute Laufschuhe nicht gespart werden. Dazu hat der Laufexperte einen Tipp parat: „Bei der Anschaffung neuer Schuhe sollte das alte Paar mitgenommen werden. Das gibt Aufschluss auf die Lauftechnik und mögliche Fehlstellungen“. „Beim Lauftempo sollte nicht übertrieben werden. Ein typischer Anfängerfehler beim Laufen ist es, sich zu verausgaben. Wer sich überanstrengt, ist völlig entkräftet und verliert die Motivation. Daher ist es sinnvoll, regelmässig kleine Gehpausen im Schritttempo einzulegen“ rät der Marathonläufer zum lust- und freudebetonen Laufen.Die Obergailtaler Laufgruppe geniesst gerade jetzt im Frühling ihre Trainingseinheiten und schätzt auch die Tatsache, dass sie vor ihrer Haustüre so optimale Bedingungen für ihren Lieblingssport findet. Denn entlang des Gail-Ufers können die fünf Läufer nicht nur ihre Fitness steigern, sondern auch die erwachende Natur in vollen Zügen geniessen.