Silvio Wieltschnig – der „gesunde“ Mix macht's möglich

11.09.2018, 08:00 Uhr

Seit 40 Jahren leidenschaftlicher und erfolgreicher Sportler – wie geht das?

ST.STEFAN (jost). „Kürzlich bei meiner fünften Teilnahme am Dolomitenmann in Lienz, war jeder meiner drei Teamkollegen gerade mal halb so alt wie ich, ja sogar deutlich jünger. Aber das irritierte mich beim knallharten Berglauf auf’s 2.440 Meter hohe Kuhbodentörl absolut nicht. Wir haben trotzdem mit dem großartigen dritten Platz in der Amateurwertung einen Stockerlplatz erkämpft, wenn man bedenkt, dass 110 internationale Teams gewertet wurden.“Dieses Statement hört man vom 45-jährigen Gailtaler Langzeit-Allroundsportler Silvio Wieltschnig aus St.Stefan, wenn man von ihm wissen will, wie es ihm gelingt, sich immerhin schon vier Jahrzehnte lang sportlich neu zu motivieren und erfolgreich zu sein.

Sport ist in seinem Leben ein Dauerbrenner. Es gibt kaum einen Tag im Jahr, wo nicht trainiert wird. Mit Skisport hat alles begonnen. „Schon als Schülerbub mit fünf Jahren habe ich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, möglichst immer vorne dabei zu sein. So ist das dann halt immer weiter gegangen. Erst mit etwa 18 Jahren entdeckte ich – als Ergänzung und Ausgleich zum Wintersport – das Radfahren, bevorzugt mit Mountainbikes.“Beim Blick auf seine laufenden Teilnahme- und Ergebnislisten erkennt man, dass Silvio im Jahresdurchschnitt an etwa 35 bis 40 Wettbewerben sowohl österreichweit als auch im benachbarten Italien, Slowenien oder Deutschland teilnimmt. Schillernde Veranstaltungen wie eben Dolomitenmann oder Alpe Adria Cup, Champ or Cramp, Lussarissimo, Ötzi Alpin Marathon, Kosiak Löwe, Trans Alp, Trans Germany, Trans Kreta, aber auch Cape Epic in Südafrika und Trans Rockys in Canada hat der „Old Boy“ inzwischen schon mehrmals bestritten. „In starken Jahren kommen da allein für die Sport-Aktivitäten schon an die 25.000 Autokilometer zusammen, abgesehen von den Flügen zu weiter entfernten Events.“Silvio hat offensichtlich das wertvolle Talent, die Wünsche und Bedürfnisse seines Körpers gut zu verstehen. Das betrifft die Trainingsmethoden genauso wie die richtige Ernährung und auch den Bedarf an Auszeiten. So hat sich im Laufe der vielen Jahre gezeigt, dass es Sinn macht, sich sportlich nicht nur einseitig zu betätigen, sondern einen gesunden Mix zu finden.„Bei mir hat es sich gut eingependelt, im Sommer den Radsport mit Berglauf-Bewerben zu kombinieren. Nachdem es bei uns alpine Winter gibt, ruht das Radeln in dieser Zeit, aber meine Kondition hole ich mir dann eben beim Langlauf. In Zukunft will ich auch die Entwicklung der verschiedenen Trail-Veranstaltungen beobachten, das könnte für mich auch noch von Interesse sein.“Silvio Wieltschnig arbeitet als Finanzbeamter in Villach, ist zweifacher Familienvater und wohnt mit Gattin Anja und den Söhnen Julien (18) und Kilian (8) in Sussawitsch bei St.Stefan/Gail. „Auch wenn mein sportliches Leben intensiv und manchmal terminlich etwas turbulent abläuft, so bin ich trotz allem ein intensiver Familienmensch. Zu Hause im Kreise meiner Lieben fühle ich mich einfach wohl, und dort hole ich auch immerwieder die Energie für die nächsten sportlichen Ziele. Ich wünsche uns allen weiterhin viel Gesundheit und eine so gute Harmonie wie bisher, das gehört zu einem erfüllten Leben einfach dazu.“