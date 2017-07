TC Arnoldstein ist Meister

24.07.2017, 15:52 Uhr

Der Tennisclub Arnoldstein holt sich den Meistertitel.



Meister und Aufstieg

ARNOLDSTEIN. Der Tennisclub Arnoldstein durfte sich über einen großen Sieg freuen. Beim Finale der Mädchen U15 in der Landesliga A siegten die Arnoldsteiner Mädchen über ihren Gegner und sicherten sich so den Landesmeistertitel.Zu Gast war der Tennisclub St. Stefan im Lavanttal mit einer bis dahin ungeschlagenen Mädchenmannschaft, und genau das sollte sich an diesem Tag ändern. "Unsere Girls konnten sich mit einem hart umkämpften 2:1-Sieg den begehrten Titel Kärntner Meister holen", sagt Obmannstellvertreter Franz Bamberger.Mannschaftsführer Roland Koller und Obmann Peter Stern senior fieberten mit zahlreichen Fans mit den Spielerinnen mit und gratulierten dann herzlich zum Sieg.Am Nachmittag des gleichen Tages wollten es die Spielerinnen "Damen 1" den jungen Girls nachmachen und konnten mit einem glatten 6:0-Sieg den Aufstieg in die Landesliga B fixieren. Und schon eine Woche zuvor hat die Mannschaft "Damen 2" ohne Niederlage den Aufstieg in die 1. Klasse geschafft.