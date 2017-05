Slow Food Travel Region wird geadelt

05.05.2017, 11:39 Uhr

Die Köpfe der Slow Food Region Gailtal-Lesachtal werden mit dem "Primus 2017" ausgezeichnet.

Erfolgreiche Kooperation

GAILTAL. Mit dem Projekt der weltweit ersten und somit beispielgebenden „Slow Food Travel Destination“ wurden die handelnden Köpfe der Region Gailtal und Lesachtal, nach der bereits erfolgten Auswahl zur Innovationsförderung des Bundes, nunmehr als herausragendes Beispiel auch mit dem „Primus 2017“ als Paradebeispiel für gesundes Wirtschaften mit Leidenschaft ausgezeichnet.Reisen zu den Wurzeln des guten Geschmacks, das gilt für Einheimische gleichsam wie für Gäste aus nah und fern. Dieses Thema zu entwickeln und als buchbares Produkt anzubieten, hat sich die Kooperation „Slow Food Travel Alpe Adria“ im Team mit Unternehmern aus dem Gailtal und Lesachtal sowie Gemeinden, der NLW Tourismus Marketing GmbH und der Kärnten Werbung verschrieben. Beauftragt von Slow Food International (Carlo Petrini), hat das Team Qualitätskriterien und einen Zusammenarbeitskodex für das Zusammenspiel von Lebensmittelhandwerkern, Gastronomen und Beherbergungsbetrieben entwickelt. Umgesetzt und für Konsumenten erlebbar gemacht wird dies in der weltweit ersten Slow Food Travel Destination, im Gailtal und Lesachtal.

Das Ziel

Die Maxime

Ziel ist es, die traditionelle Art der Arbeit zu erhalten, gute und frische Lebensmittel – auch für Tourismusbetriebe – herzustellen und die Einheimischen wie Gäste in den Produktionsablauf („Mitmachwerkstatt“) einzubeziehen und die Besonderheit regionaler, frischer Lebensmittel mit eindrucksvollen Geschichten zu vermitteln. Einerlei ob es sich dabei um Produkte wie Brot und Gebäck, Kräuter, Käse, Speck, Milchprodukte, Honig, Bauerneis, Eier, Bier uvm. handelt.Zukunftsorientiert denken und handeln, Wertschöpfung in der Region sichern und Optimismus für den Verbleib von jungen Menschen in ländlichen Regionen ausstrahlen, sind unter anderem die Maxime der Kooperation „Slow Food Travel Alpe Adria“. Mit dem Projekt dieser weltweit ersten und beispielgebenden „Slow Food Travel Destination“. Nunmehr wurden die handelnden Köpfe der Region Gailtal und Lesachtal, nach der bereits erfolgten Auswahl zur Innovationsförderung des Bundes, als herausragendes Beispiel auch mit dem „Primus 2017“ als Paradebeispiel für gesundes Wirtschaften mit Leidenschaft ausgezeichnet.Den Preis, der von einer hochkarätigen österreichischen Jury vergeben wurde, nahmen stellvertretend entgegen: Ingeborg Daberer (ARGE Vorsitzende), Sepp Brandstätter, Hubert, Zankl, Herwig Ertl, Gertrude Ortner (Kärnten Werbung) und Christopher Gruber (NLW Tourismus Marketing GmbH).