Portwein ist in Mitteleuropa ein echtes Nischengetränk. Geht es nach Stefan Weichinger, soll sich das ändern.

WIEN/HERNALS. "Der Portwein ist hierzulande viel zu unbekannt. Dabei ist er ein so vielseitiges Getränk!", sagt Stefan Weichinger. Er betreibt zusammen mit seinem Kollegen Robert Augmüller das Jazz- und Musiklokal "TAKTLOS" in der Dornbacherstrasse. Vor fünf Jahren begannen sie auch, Portwein zu importieren und zu verkaufen.

Ein echter Alleskönner

Portwein kommt aus Portugal, seinen Namen erhielt er von der Hafenstadt Porto. "Portwein kann viele Geschmäcker haben. Es gibt nussige Charaktere, aber zum Beispiel auch rauchige, wie es die Whisky-Fans gern mögen. Andere schmecken eher nach schwerem Rotwein", erklärt Weichinger. Dementsprechend vielseitig ist Portwein einsetzbar: vom Aperitif über die Essenbegleitung bis hin zum Digestif ist jeder Verwendungszweck möglich.

Im Taktlos gibt es eine große Auswahl an Portweinen, die in einem Holzregal lagert. Über 170 verschiedene Sorten hat Weichinger im Angebot, darunter viele richtig alte Kaliber. "Die ältesten gehen bis ins Jahr 1935 zurück", sagt er.

Über 170 verschiedene Portweine gibt es im "Taktlos" zu kaufen, hier ein Blick auf's üppig gefüllte Regal.

Große und kleine Marken

Seit kurzem vertritt man außerdem das populäre "Quinta" (portugisisch: Weingut) Pacheca. "Die machen hoch qualitative Ports in sehr ansprechender Optik", so der Auskenner. Aber Weichinger führt auch unbekanntere Weine wie etwa jenen vom Quinta do Tedo: "Das ist ein ganz kleiner, sehr liebenswerter Produzent in einer traumhaften Lage direkt am Douro-Fluss. Einen Besuch kann ich nur empfehlen!"



Neue Bar eröffnet bald

Momentan kann man die Portweine im Taktlos kaufen und nach Voranmeldung auch verkosten. Bald steht hier eine Erweiterung an, Weichinger eröffnet plangemäß Anfang April eine Bar im selben Gebäude: "Hier soll man Genuss im kleinen Kreis pflegen können." Geplant sind zehn Sitze an der Bar und einige zusätzliche Hocker, was Platz für etwa 20 Personen bedeutet. Neben anderen Getränken wird hier – natürlich – auch Portwein ausgeschenkt.

"Wir wollen dazu beitragen, dass der Portwein ein fixer Teil der mitteleuropäischen Genusskultur wird. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg!", so der Gastronom. Weitere Infos unter www.taktlos.club/im-port

