In den letzten Wochen hat die bz gefragt, wie die Zukunft des 17. Bezirks aussehen soll. Das sind die Ergebnisse.

HERNALS. Die Hernalser haben ein großes Interesse an Mitgestaltung: Mehrere Dutzend Zuschriften zu den wichtigsten Bezirksthemen sind in der bz-Redaktion eingelangt. Von Grünflächen bis Verkehrsberuhigung geben die Zuschriften einen Einblick in die Wünsche der Bewohner. Hier ein Überblick über die Ergebnisse der vier Themenbereiche, die in den letzten Wochen zur Diskussion gestellt wurden:

Öffentlicher Verkehr

Hier gehen die Meinungen auseinander, die U5 wird jedoch mehrheitlich befürwortet. "Super: Der 43er fährt oft und lange und der Nachtbus ebenso. Die U5 bringt mir nichts, außer sie würde bis zur S45 in Hernals fahren. Ich hoffe nur, dass der 43er dann nicht eingestellt wird", meint H.S.

"Wir wohnen in der Nähe der S45 Hernals und sind klar für eine Verlängerung der U5 bis nach Hernals", schreibt Kerstin K. Auch Stefan H. freut sich schon auf die U5, wenn sie in Zukunft bis zur S-Bahn-Station Hernals fahren wird. Paolo F. lobt die Intervalle des 43ers: "Seit Corona funktioniert der 43er perfekt."

Grünflächen

Die Verbauung des Postsportplatzes regt viele bz-Leser auf, auch Markus M.: "Es braucht diese Grünflächen, die immer weniger werden." Er betont die soziale Funktion des Sports: "Wenn sich Jugendliche nicht mehr am Postsportplatz austoben können, wird es im ganzen Bezirk zu Spannungen kommen." Matthias K. bedauert, dass der Postsportplatz nicht für alle Bezirksbewohner als Grünfläche nutzbar ist: "Dazu sollte man den Dornerplatz beschatten." Alexandra B. regt auf, dass in der Nachreihengasse 5–7 Wohnblöcke gebaut werden sollen: "Dort gibt es keine Geschäfte und keine Öffis, man muss mit dem Auto dorthin fahren. Es ist lächerlich, wenn mit Hochbeeten das Klima verbessert werden soll, aber jeder Quadratmeter versiegelt wird."

Verkehrsberuhigung

Alles, was der Verkehrsberuhigung dient, ist den bz-Lesern willkommen: "Die Kalvarienberggasse sollte eine Begegnungszone werden", schreibt Maja K. "Die Andergasse ist eine 30er-Zone, aber ohne Hinweise auf der Fahrbahn. Autos und Autobusse rasen durch sie durch. Fährt man selbst mit Tempo 30, wird man angehupt und überholt. Es ist so laut, dass wir ab 6 Uhr nicht mehr schlafen können", so Brigitte H.

Marion B. wohnt in der Seitenberggasse: "Die neuen Wohnungen sorgen genauso wie die Supermärkte für mehr Verkehr. Dazu kommen Buslinien, Tankstellenkunden und Badegäste vom Kongressbad. Eine Verkehrsberuhigung ist dringend nötig."

Gesundheitsversorgung

Hier sind die meisten Leser eher zufrieden, abgesehen von den Wartezeiten bei den Kassenärzten: "Auf Termine wartet man oft monatelang. Wahlärzte sind daher alternativlos", schreibt A.W. Ein Primärversorgungszentrum wünscht sich Helga P.

In der nächsten Ausgabe der bz werden die Spitzenkandidaten der wahlwerbenden Parteien mit den Antworten konfrontiert.