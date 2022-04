Jugendliche vom Zentrum "Back on Stage 16/17" haben ihr Filmprojekt "Abrakadabra" präsentiert. Die BezirksZeitung hat mit den Darstellern Aleksander Vasic und Arben Kica über ihre Erfahrung vor und hinter der Kamera gesprochen.

WIEN/OTTAKRING/HERNALS. Vier Jahre lang dreht sich im Jugendzentrum Back on Stage 16/17 alles um die Zahl 77.329. Genau diese Summe wollen die Möchtegern-Gauner Joseph und Psycho-Gunter im Film "Abrakadabra" erbeuten. Wenn diese Zeilen völlig verrückt klingen, dann wurde die Intention des Filmprojekts verstanden. "Wir wollten einfach Spaß dran haben, dass andere Spaß an dem Film haben", schildert Aleksander "Bobby" Vasic. Der 29-Jährige spielt den Joseph und geht seit er 17 Jahre alt ist im Jugendzentrum in der Hernalser Hauptstraße ein und aus.

Foto: Michael J. Payer

hochgeladen von Michael J. Payer

Auch Nebendarsteller Arben Kica nennt das Back on Stage "zweites Zuhause": "Hier bekommt man Empathie gezeigt. Das ist nicht überall so und das schätzt man."

Grandios dumme Idee

Die beiden Darsteller lieben das Schauspiel und wollten mit "Abrakadabra" die Zuschauer mit "einer grandiosen, aber auch dummen Idee" zum Lachen bringen. Bei der Präsentation in der Brunnenpassage ist das auch schon gelungen. Nach vier Jahren Arbeit der verdiente Lohn.

Ursprünglich als Überbrückung gedacht, entwickelte sich der Film zu einem Low-Budget-Großprojekt. Die Gauner-Komödie ist die Geschichte zweier Möchtegern-Gangster, die einen großen Kunstraub planen und dafür ins Jugendzentrum einbrechen. Doch es ist alles nicht so einfach wie gedacht! Und auch nicht so ernst. "Es geht nicht um eine Message oder, dass der Film pädagogisch wertvoll wäre. Ich finde es nicht falsch, einen Film zu machen, nur weil man Lust und Laune hat", schildert Vasic.

Im Häfn in der Wattgasse

Die Jugendlichen haben gemeinsam mit medienaffinen Jugendarbeitern alles selbst gemacht: Drehbuch, Kamera, Regie, Synchronisation, Schnitt und natürlich das Schauspiel. Über die Jahre sind immer wieder neue Jugendliche beim Projekt eingestiegen – ein Aushängeschild für ein kulturelles Partizipationsprojekt. Das Mitwirken der örtlichen Polizei sorgt für besondere Spannung. "Im Häfn in der Wattgasse willst freiwillig nicht landen", sagt Hauptdarsteller "Bobby" Vasic mit einem Lächeln. Für den 29-Jährigen "muss es nicht Hollywood" sein: "Ich mache Filme, weil es mir Spaß macht."

Foto: Michael J. Payer

hochgeladen von Michael J. Payer

Dieser soll im Back on Stage 16/17 auch nicht zu kurz kommen. Wie der Name sagt, geht es um die Betreuung von Jugendlichen in Ottakring und Hernals. Neben Leiterin Christa Preining stehen sieben weitere Personen für Probleme, Anliegen und die Bedürfnisse der jungen Menschen bereit. "Bei uns wird niemand weggeschickt und wir zeigen nicht mit dem Zeigefinger auf sie", erklärt Preining. Von Tanzgruppen, Workshops, finanzieller Förderung, Nachhilfe bis hin zu besagten Filmprojekten reicht die Arbeit im Jugendzentrum.

ZUR SACHE

Jugendzentrum Back on Stage 16/17

Hernalser Haupstraße 54

1170 Hernals

Tel.: 01/402 17 64

Mobil: 0676/897060170

Mail: bos16-17@jugendzentren.at

www.jugendzentren.at

www.facebook.com/back.ottakringhernals

