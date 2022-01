Nachhaltig und regional: Im Bauernladen Helene bekommt man Obst und Gemüse aus bäuerlichem Anbau.

WIEN/HERNALS. Chinakohl ist ebenso wie Brokkoli ein wertvoller Vitaminspender in der kalten Jahreszeit. Auch frische Äpfel, Erdäpfel und Zwiebel lassen das Herz beim Besuch des Bauernladens Helene höher schlagen.

Das am 3. März 2020 in der Hernalser Hauptstraße 45 eröffnete Geschäft hat noch viel mehr zu bieten, beispielsweise Getreideflocken, hausgemachte Teigwaren und Reis, Essig und Öle vom Bauernhof, Honig, Marmeladen, Fruchtsäfte, Met, Most und natürlich auch Weine und sogar Frizzante vom Hof. Gutes mit Liebe und Hingabe für Menschen gemacht, die diese Qualität zu schätzen wissen und ein Geheimtipp für all jene, die auch das persönliche Gespräch und eine kompetente Beratung suchen.

Das frische Gemüse lädt zum Verkochen ein.

Helene und Gerhard Ziniel bewirtschaften in Frauenkirchen im Burgenland eine eigene Gemüselandwirtschaft. Mittlerweile arbeiten das Ehepaar und dessen Söhne mit über 40 Bauern und Produzenten von Lebensmitteln zusammen. "Wir haben Saisonware, im Winter beispielsweise Zwiebel und Zeller, ebenso wie Kraut, Kohl und Kürbisse", erklärt Helene Ziniel.

Einkaufen im Grätzel

Einige Käufer "entdecken" den Bauernladen Helene oft zufällig beim Vorbeigehen oder -fahren. "Viele Kunden, die früher am ursprünglichen Gemüsestand am Bauernmarkt/Naschmarkt eingekauft haben und in Hernals wohnen, freuen sich jetzt, unsere Waren im eigenen Bezirk kaufen zu können“, bekräftigt die Unternehmerin. Der jüngere Sohn unterstützt in Wien und sein älterer Bruder kümmert sich gemeinsam mit den Eltern um den Gemüseanbau.

Regelmäßig wird in die Infrastruktur des Geschäftes in Hernals investiert. Seit heuer erleichtert eine Klimaanlage im Verkaufsraum, im Lager sowie im Büro die Arbeit in der warmen Jahreszeit. Aus Dornbach kommen Abnehmer, die in gleichmäßigen Abständen größere Mengen an Lebensmitteln einkaufen.

Der Laden mit den Köstlichkeiten aus bäuerlicher Produktion hat von Dienstag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, Samstags von 9 bis 15 Uhr. Infos: www.bauernladenhelene.at

"Mir ist es wichtig, das Grätzel und die Menschlichkeit zu beleben", offenbart Helene Ziniel. Auch Verkostungen und Veranstaltungen sind in Zukunft geplant, möglicherweise ein „Weinfrühling“ mit Musik, verlautbart die fröhliche Dame, die mit Herz und Seele wohlschmeckende Erzeugnisse aus der Landwirtschaft anbietet und Hernals sehr schätzt.

