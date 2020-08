Der Verein Mitten in Hernals freut sich auf begeisterte Schauspieler.

HERNALS. Der Nestroy-Preis für das größte Drama geht 2020 ohne Zweifel an das Stück "Corona und seine Auswirkungen". Was mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, hat auch die Planungen der Theatergruppe des Vereins Mitten in Hernals gehörig durcheinandergebracht. "Die Pandemie hat uns leider einen großen Strich durch die Wir-spielen-ein-Stück-Rechnung gemacht. Wir lassen uns aber nicht vom Weg der Kunst abbringen und wollen weitermachen, die Arbeit neu beginnen, wiederaufnehmen und fortsetzen", sagt Organisator Karl Herma.

Theatergruppe 2.0

Gesund und nach der Sommerpause frisch gestärkt, voller Energie und mit Lust und Liebe will man sich in Hernals ins "Theatergruppe-2.0-Experiment" stürzen. "Wir hoffen auf großes Interesse – egal, ob man schon mal dabei war oder ob man ganz neu ist. Wir freuen uns auf den Neustart im September", so Herma optimistisch.

Für eine optimale Vorbereitung wird um Anmeldung bei Karl Herma unter 0680/132 94 74 oder per E-Mail an karl.herma@mitteninhernals.at gebeten. Die Termine für September: Sonntag, 6., Sonntag, 13., Sonntag, 20., jeweils von 15 bis 17 Uhr und Montag, 28., von 18 bis 20 Uhr. "Die Treffen sollen so bald wie möglich jeden Montag stattfinden. Die Sonntage sind nur eine Ausnahme", erklärt Karl Herma.