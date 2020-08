Bürgermeinungen sollen in die Planungen für den Lückenschluss im Hernalser Radwegenetz einfließen.

HERNALS. Die Petition "Dornbach radelt sicher" fordert einen durchgehenden Radweg von Dornbach bis nach Neuwaldegg. "Das ist eine Initiative der Grätzelbewohner. Wir wollen einen durchgehenden Radweg von Dornbach bis nach Neuwaldegg", sagen die Initiatoren. Die Grundforderung ist die Schließung einer Lücke im Radwegenetz zwischen der 43er-Endstation Neuwaldegg und dem Radweg Alszeile/Vollbadgasse.

Seit dem Start der Petition hat die Forderung politisch eine Menge Staub aufgewirbelt. Gerüchte über den Wegfall von Parkplätzen und das Fällen von Bäumen machen die Runde. Die ÖVP Hernals warnt vor einem Schnellschuss vor der Wien-Wahl. Bezirksparteiobmann Klaus Heintzinger kritisiert: "Es ist befremdend, dass jahrzehntelang nichts geschieht und jetzt kurz vor der Wahl über einen Radweg abgestimmt werden soll."

"Umsichtige Lösung"

"All diese Stimmen werden gesammelt, ausgewertet und dienen als Grundlage für die weiteren Entscheidungen", hält Bezirksvorsteherin Pfeffer fest. Genau dieser Befürchtung nimmt Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) nun den Wind aus den Segeln: "In den vergangenen Jahren haben wir eine durchgängige Radverbindung vom Gürtel durch den 17. Bezirk geschaffen. Allerdings klafft zwischen der Vollbadgasse und Neuwaldegg noch eine Lücke. Da mir Radfahren und Verkehrssicherheit am Herzen liegen, möchte ich im Dialog mit allen Beteiligten – mit den Wiener Linien, politischen Vertretern, interessierten Bürgern und vor allem mit den betroffenen Anrainern – eine umsichtige Lösung finden."

Bereits 2017 wurde in der Bezirksvertretung von der SPÖ und den Grünen dazu ein Antrag eingebracht. Gemeinsam mit Verkehrsexperten wurden verschiedene Varianten für den Lückenschluss erarbeitet. Die besondere Herausforderung an besagter Stelle besteht darin, dass an dieser Stelle Fußgänger, Radfahrer, öffentliche Verkehrsmittel und Autos auf engem Raum zusammenkommen.

"Ganzheitlicher Plan"

Ilse Pfeffer sieht in der regen öffentlichen Diskussion ein positives Zeichen für ein lebendiges Miteinander und den sozialen Zusammenhalt in Hernals: "Es ist wichtig, dass sich Bürger aktiv einbringen und mitgestalten wollen. Mir ist das besonders wichtig, um einen ganzheitlichen Plan zu entwickeln, damit der öffentliche Verkehr nicht ausgebremst wird und die aktive Mobilität sicherer und flüssiger wird. Ziel muss es sein, eine Lösung für ein respektvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer zu finden."

Bezirk sammelt Ideen

Die Anrainer rund um die Alszeile und die Vollbadgasse wurden von der Bezirksvorstehung schriftlich darüber informiert, dass bis 7. September alle Meinungen und Anregungen der Bevölkerung vom Bezirk telefonisch (01/400 01 71 11) oder per E-Mail (post@bv17.wien.gv.at) entgegengenommen werden.