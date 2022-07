Explodierende Energiekosten setzen die Sozialmärkte zunehmend unter Druck – eine Nachschau bei "Foodpoint" in der Hernalser Hauptstraße.

WIEN/HERNALS. Die private, gemeinnützige Organisation Foodpoint betreibt neun Sozialmärkte mit 55.000 Mitgliedern in Wien. Einer dieser "Foodpoints" befindet sich auf der Hernalser Hauptstraße 116. Auch hier ist ein erhöhter Zulauf an neuen Mitgliedern zu verzeichnen. Preisanstiege bei Energie und Lebensmitteln zwingen die Menschen, Sozialmärkte aufzusuchen.

Aigner Marius ist Obmann Stellvertreter beim Verein „Start Up“. Dieser betreibt neun Sozialmärkte in Wien.

"Natürlich reden die Menschen über die Teuerungen und auch wir haben erhöhte Kosten", sagt Obmann-Stellvertreter Marius Aigner vom Betreiberverein Start Up über die aktuell herrschende Teuerung. Auch in den Sozialmärkten steigen die Kosten für Energie. "Natürlich merken wir das, aber im Moment können wir das noch selbst stemmen", sagt Aigner.



Weniger Warenspenden für Sozialmarkt

Noch werden bei Foodpoint also keine Kosten an die Kunden weitergegeben. Mehr Probleme bereitet hier der Rückgang an Warenspenden. "Auf der einen Seite haben Supermärkte eigene Lebensmittelrettungsprogramme, andererseits spenden die Menschen viel an die Ukraine. Das fehlt uns natürlich", erklärt Aigner. Foodpoint kann diesen Mangel, laut eigener Aussage, "gut einstellen". Täglich sind 20 Fahrzeuge in ganz Wien unterwegs, um aus 320 Supermärkten Waren abzuholen.

Gerade ist die Gemüselieferung im Foodpoint Hernals eingetroffen.

"Aufgrund unserer Größe können wir unsere Kunden noch gut versorgen", versichert Marius Aigner. Aktuell Mangelware sind haltbare Produkte wie Mehl, Zucker oder auch Reis. "Diese werden aktuell mehr nachgefragt und werden deshalb von den Supermärkten selbst verkauft", erklärt Aigner.

Preise in Hernals bleiben noch gleich

In Hernals und den restlichen acht Foodpoint-Filialen gehen täglich zwischen 100 und 300 Menschen einkaufen – Tendenz steigend. Die Preise betragen ungefähr ein Drittel von jenen in normalen Supermärkten. "Das dient, um unsere Unkosten abzudecken", sagt Aigner. Wie lange die Preise gehalten werden können, liegt nicht in den Händen der 17 fix Angestellten und rund 150 ehrenamtlichen Helfer.

