Das Problem an der Jörgerstraße

Täglich sind tausende Menschen auf der Jörgerstraße unterwegs, doch vorwiegend mit dem Auto oder mit der Straßenbahnlinie 43. Was jedoch sind die Gründe dafür, dass sich die Menschen nicht auf der Jörgerstraße aufhalten wollen? Eine Spurensuche beginnt.

Unsere Reise beginnt an der U6 Station Alserstraße. Von dort aus sind es nur wenige Schritte bis zur Straßenbahnstation der Linie 43. Dort angekommen wartet man mit vielen anderen Menschen auf die meist völlig überfüllte Straßenbahn. Doch was sind die Alternativen, wenn man Richtung Neuwaldegg unterwegs ist?

Ist Radfahren auch Ihr erster Gedanke? Leider gibt es hier einen Hacken. Die Jörgerstraße hat zwar einen „Radweg“ dieser ist jedoch vorsichtig ausgedrückt lebensgefährlich. Wieso das so ist, ist schnell erklärt. Der Radstreifen ist deutlich zu schmal und wird streckenweise zwischen zwei Fahrspuren geführt.

Als Alternative würde sich doch das zu Fuß gehen anbieten, denken Sie sich wohl an dieser Stelle. Doch auch hier hapert es. Die Gehsteige sind zwar breit genug, doch ist es kein Vergnügen. Vorwiegend liegt das am Autoverkehr, dem der Großteil der Jörgerstraße zugesprochen wird. Zwischen Hernalser Gürtel und Martinstraße gibt es nicht nur eine Fahrspur, sondern zwei. Na gut, die Autos brauchen ja auch Platz denken Sie sich wohl. Doch zu den zwei Fahrstreifen kommen noch einmal zwei Parkstreifen dazu. Sieht so eine Gleichberechtigung der Verkehrsteilnehmer aus ? Die Antwort darauf überlasse ich Ihnen.

Sagen wir einmal wir haben uns nun doch entschieden zu Fuß zu gehen, statt die überfüllte Straßenbahn zu nehmen. Im Winter machen das sogar einige Menschen, doch wie sieht es im Sommer aus? Gleich denken Sie sich? Nicht ganz. Denn nun kommen wir zum entscheidenden Kritikpunkt.

Bevor wir aber dazu kommen überlegen Sie sich, was für Sie eine attraktive Straße ausmacht. Vielleicht sind es schöne Geschäfte, Sitzmöglichkeiten oder wenig Verkehr.

Für viele Menschen sind es Pflanzen und genau darin liegt das Problem. Die Jörgerstraße hat nämlich keine Bäume oder sonstige Grünflächen. Ausnahmen gibt es aber darauf einzugehen wäre lächerlich und ich möchte Ihnen Zeit ersparen. Es ist einfach Tatsache, dass die Jörgerstraße eine Betonwüste ist, die sich im Sommer zu einer städtischen Hitzeinsel entwickelt. So schlimm wird es wohl nicht sein, denken Sie sich? Leider muss ich Ihnen als Anwohner widersprechen. Kaum ein Sommertag vergeht an dem ich nicht schweißgebadet die Jörgerstraße entlanggehe und mir verzweifelt die Frage stelle, wieso hier nicht endlich Bäume gepflanzt werden.

Schlussendlich erreicht man wohl auch zu Fuß sein Ziel, doch ob man das auf Dauer aushält?