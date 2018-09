1918: Mariahilfs Höhen und Tiefen

21.09.2018, 16:09 Uhr

MARIAHILF. 1918 bedeutete das Ende des ersten Weltkriegs und die Gründung der österreichischen Republik. Ein vermeintlich positives Jahr. Leider nicht ganz so in Mariahilf.

Zum einen brach auch in Mariahilf die Grippewelle aus, die europaweit wütete. Die Ausmaße dieser Epidemie sind mit der Pest im Mittelalter zu vergleichen, weiß der Historiker Hans Bousska. Der Grund dafür: Die Menschen waren unterernährt und sehr schwach.

Dazu kam, dass es eine unsägliche Wohnungsnot gab. So konnten sich zahlreiche Mariahilfer Familien nur durch Bettgeher eine Wohnung leisten: Untertags wurde die Liegestatt bis zu acht Stunden an andere Menschen vermietet, die gar keine Wohnung hatten. In einer 15 Quadratmeter großen Wohnung lebten also bis zu 15 Menschen.Auch war 1918 ein Jahr, in dem Wien zwei seiner bedeutenden Persönlichkeiten verlor. Einer davon war Viktor Adler – Arzt, Journalist und österreichischer Politiker sowie Begründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Am 11. November tätigte er seinen letzten Atemzug in Mariahilf.Leider verabschiedete sich auch Otto Wagner 1918 von der Welt. Der berühmte Architekt trug mit den "Wienzeilenhäusern" beträchtlich zum heutigen Stadtbild von Mariahilf bei.