Karten gewinnen: Marc Haller spielt in der Kulisse

03.05.2017, 09:00 Uhr

Gewinnspiel für Kurzentschlossene: Am Sonntag kommt der Schweizer Künstler Marc Haller nach Hernals. Wer einen Abend über sein Alter Ego Erwin lachen möchte, hat am 7. Mai die Chance dazu.

Tickets gewinnen

HERNALS. Marc Haller, auch bekannt als Erwin aus der Schweiz, kommt am Sonntag, 7. Mai, in die Kulisse. Der Wahlwiener unterhält mit einem Best-of seines schrulligen Alter Egos Erwin als schräger, etwas verklemmter, jedoch stets liebenswürdiger Schweizer – natürlich garniert mit neuen Ideen.Das Besondere an seinem Programm: Es ist nicht klassische Comedy und auch nicht klassische Zauberei, sondern eine Mischung daraus. "Ich möchte die Zuschauer gerne dazu auffordern, sich Zeit zu nehmen und sich an den Lebenszutaten zu bedienen, wie es ihnen beliebt", so Haller über sein Programm. Übrigens: In der ORF-Show "Die große Comedy-Chance" hat Haller das Finale erreicht.bz-Leser haben die Chance, 2 x 2 Karten für den Auftritt zu gewinnen. Die Teilnahme ist bis 5. Mai möglich. Die Tickets werden in der Kulisse an der Kassa hinterlegt.