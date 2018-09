24.09.2018, 12:28 Uhr

Wandernde Bilder auf den Hernalser Straßen: Der Kulturverein Shizzle lädt am 28. September zum Kunstumzug vom Nepomuk-Berger-Platz bis Dornerplatz.

HERNALS. Kunst und Kultur einmal ganz anders erleben: Die Veranstaltung „Wandernde Bilder“ ist ein Kunstumzug, der dieses Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Dabei nehmen Künstler aus verschiedenen künstlerischen Feldern und Disziplinen teil. "Von Malerei bis hin zur Musik und Performance wird es einiges zu sehen, hören und erleben geben", so Matthias Schinnerl vom Kulturverein Shizzle. Der Kunst und Kulturverein SHIZZLE umfasst derzeit rund150 aktive und außerordentliche Mitglieder.

Open Air am Dornerplatz

Termine im Oktober:

Los geht es um 15 Uhr mit einem Kunstflashmob mit Swing, Chanson, Punk und Pop von Fainschmitz am neu gestalteten Johann-Nepomuk-Berger-Platz. Ab 16 Uhr wird die sich bewegende Ausstellung dann über die Stationen Kulturcafé Max (Mariengasse 1), Der Brandstetter (Hernalser Hauptstraße 134), dem Contemporary Art Center SCHUESSEL, DIE (Hernalser Hauptstraße 37) und dem Verein Setzkasten (Hernalser Hauptstraße 29) langsam Richtung Dornerplatz ziehen. Übrigens: Vorbeikommen und mitwandern ist kostenlos.Nach der Wanderung werden die Kunstwerke für den Abend am Dornerplatz in Hernals bei der sogenannten „Kunstgarderobe“ geparkt. Hier spielen die Musikgruppen Fainschmitz, die A-capella-Gruppe d‘Achor, die Band Satuo und schlussendlich Elis Noa, die Elektro-Pop zu neuen Höhen verhilft.Für den Hernalser Kulturverein wird es also nicht langweilig in den nächsten Tagen und Wochen werden. Außerdem: "Ebenso steht der Plan im Raum, mit Herbst in ein neues Vereinslokal zu ziehen", so Schinnerl. Gemeinsam mit anderen Vereinen und Initiativen möchte der Verein auch das Kulturcafé Max in der Mariengasse, seit vielen Dekaden eine wahrhaftige Institution in Hernals, wieder beleben und bespielen. Mehr Infos zum Programm unter www.shizzle-kultur.at • 12. Oktober ab 19 Uhr: KNH KlangSCHUESSEL mit dem SarahBernhardt-Trio und Arne Schmidt Quartett• 14. Oktober ab 18 Uhr: Infoveranstaltung / Shizzle-Kunst und Kulturverein & Festival Kulturnetz Hernals (KNH) / (Ideal, wenn man aktiv am Vereinswesen mitwirken möchtest.)• 28. Oktober ab 19 Uhr: KNH KlangSCHUESSEL mit Dritte Hand, Alicia Edelweiß und John Silver.