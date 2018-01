"Miracoolo!"- Verzaubere dein Kinderzimmer

AT

, Haslingergasse 39 , 1170 Wien AT

Raum für Fantasie , Haslingergasse 39 , 1170 Wien AT

Workshop (Dieser Workshop richtet sich an Grundschulkinder von 7-12 Jahren):



Lass dich verzaubern und komm mit in eine bunte Welt voller lustiger Kinderzimmerbettvorleger mit Persönlichkeit. Einhorn und Krümelmonster warten auf dich!



Wir erwecken einen flauschigen Teppich zum Leben, geben ihm Augen und nähen und gestalten ihn nach unseren Vorstellungen. Es gibt eine Menge Material- und Gestaltungsspielraum. Wir beschäftigen uns außerdem mit dem Thema Kinderzimmer, was uns wichtig ist, wie es aussehen soll und wie wir es gerne gestalten würden. Anschließend dürfen natürlich alle jungen TeilnehmerInnen ihre selbstgemachten Bettvorleger mit nach Hause nehmen und das eigene Zimmer damit verschönern!



Dauer 2, 5 Stunden

Kosten 40 Euro inkl. Material



Anmeldung unter www.jede-menge-eigenes.com

Tel: +43681 108 489 50