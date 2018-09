MISTFEST 2018

24.09.2018, 14:10 Uhr

Der"Diensthubschrauber Kehrforce 1" war eine neue Attraktion weiters konnte man sich über den 48er-Tandler informieren, beim Mistquiz ihr Wissen zu Abfall- und Umweltthemen testen oder die Sonderausstellung zur umweltgerechten Abfallbehandlung besuchen.

Vor allem für Kinder sind die ausgestellten Fahrzeuge aus dem Fuhrpark der MA 48 eine willkommene Attraktion. Die Kinder konnten erstmals auch in die Müllautos einsteigen.Weitere Highlights, das aufblasbare Planetarium von Planetarium-Direktor Werner Gruber, der Parkour-Workshop für Jugendliche und der Kinderflohmarkt an beiden Tagen.Das Mistfest ist Öko und GreenDas Mistfest wird als ÖkoEvent sowie als Green Event durchgeführt. Wichtige Kriterien sind dabei Abfallvermeidung und getrennte Abfallsammlung, umweltfreundliche Anreise, Angebot von regionalen und biologischen Speisen und Getränken, soziale Aspekte oder umweltfreundliche Energieversorgung. Beim Mistfest werden daher Mehrwegbecher verwendet, Getränke werden aus Mehrweggebinden ausgeschenkt.Zu Gast in der Garage Hernals waren wieder viele Organisationen des Wiener "K-Kreises" wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Berufsfeuerwehr Wien (MA 68) mit ihrer Drehleiter, die Berufsrettung Wien (MA 70), die Polizei und das Stadtservice. Auch Wien Kanal, die Abteilung Wiener Wasser (MA 31), die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22), Wiener Gewässer (MA 45), Marktservice (MA 59), Wiener Stadtgärten (MA 42) sowie Wiener Netze und Wiener Linien waren mit Informationsständen vor Ort.Das musikalische Programm beendeten am Sonntag die Kernölamazonen, Rock´n Roller Dennis Jale sowie Schlagersängerin und Dancing Star Petra Frey!Fotos ©Rene Brunhölzl