43-Jähriger krachte mit Auto in Polizeiinspektion Traismauer

TRAISMAUER. Ein 43-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten Land lenkte am 29. August gegen 11:15 Uhr einen Pkw auf dem Gartenring im Ortsgebiet von Traismauer vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Stollhofen. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte der Lenker mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehrsbereich gekommen und gegen die linke Front eines entgegenkommenden Pkws, welcher von einem 60-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten Land gelenkt wurde, geprallt sein, welcher in weiterer Folge gegen den hinter diesem fahrenden Pkw, der von einem 70-Jährigen aus dem Bezirk St. Pölten Land gelenkt wurde, geschleudert wurde. Im Fahrzeug des 70-Jährigen befand sich dessen 70-jährige Frau als Beifahrerin. Das Fahrzeug des 43-Jährigen dürfte anschließend den Gegenverkehrsbereich sowie einen Parkstreifen gequert haben und letztendlich gegen die Außenwand der Polizeiinspektion Traismauer gefahren sein. Ein anwesender Ersthelfer verbrachte den 43-Jährigen, welcher das Bewusstsein verloren hatte, umgehend aus dem Fahrzeug und leistete Erste Hilfe. Die Reanimationsmaßnahmen wurden in weiterer Folge von den eingetroffenen Kräften des Arbeiter-Samariter-Bundes Traismauer fortgesetzt. Der 43-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.