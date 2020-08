Österreichs Augustiner-Chorherren präsentieren gemeinsame Online-Plattform.

HERZOGENBURG. Am 28. August feiert die Augustiner-Chorherren-Kongregation in ihren sechs Stiften das Hochfest ihres Ordensvaters, des Heiligen Augustinus. Dieser Anlass wird genutzt, um den neuen Online-Auftritt der Öffentlichkeit vorzustellen. Unter der Domain www.augustiner-chorherren.at präsentiert sich der Orden in umfassender Weise. Ebenso wird umfangreiche Literatur zu ordensspezifischen Themen zur Verfügung gestellt.

Nach Beispiel des Heiligen Augustinus

Der Generalabt der Österreichischen Augustiner-Chorherren, Propst Johann Holzinger vom Stift St. Florian, anlässlich der Präsentation: „Der Heilige Augustinus war ein Kommunikationsgenie! Er hat die Öffentlichkeit nicht gescheut, hat die Gedanken seiner Zeit auf den Punkt gebracht und damit seine Lebensüberzeugungen bekannt gemacht. Daran wollen wir uns noch 1.600 Jahre später ein Beispiel nehmen: Unsere Website will Anlaufstelle sein für Menschen, die sich für die Aufgaben, die Geschichte und die Gegenwart unseres Ordens interessieren. Mit diesem Angebot wollen wir außerdem Inhalte über das Ordensleben zur Verfügung stellen, die bisher nur schwer online zu finden waren.“

Website lädt ab sofort zum Besuch ein

Die einzelnen Stifte der Österreichischen Augustiner-Chorherren-Kongregation sind bereits umfassend im Internet präsent. Jedoch fehlte bisher eine gemeinsame Plattform des Ordens. Diese wurde nun vorgestellt und lädt ab sofort zum Besuch ein.

Zur Sache

Zur Österreichischen Augustiner-Chorherren-Kongregation gehören sechs selbständige Klöster, jedes von ihnen kann auf eine gut neunhundertjährige Tradition zurückblicken: Stift Klosterneuburg bei Wien, Herzogenburg bei St. Pölten, Vorau in der Steiermark, St. Florian bei Linz und Reichersberg im Innviertel sowie Neustift bei Brixen in Südtirol. Mit Rücksicht auf das letztgenannte Stift ist die Homepage auch unter den Adressen "www.augustiner-chorherren.it" und "www.chorherren.it" abrufbar. Die Österreichische Augustiner-Chorherren-Kongregation wurde im Jahr 1907 gegründet. An der Spitze jedes Klosters steht ein Propst. Einer dieser Pröpste wird auf eine Amtszeit von fünf Jahren zum Generalabt gewählt. Dieser nimmt im Orden Kontrollfunktionen wahr, er koordiniert und repräsentiert. Derzeitiger Generalabt ist seit 2017 Propst Johann Holzinger vom Stift St. Florian.

In den sechs Stiften der Österreichischen Augustiner-Chorherren-Kongregation leben derzeit insgesamt mehr als 140 Mitbrüder. Sie sind in den unterschiedlichsten Bereichen der Seelsorge tätig, am intensivsten ist der Einsatz in der Pfarrseelsorge: Mehr als 120 Pfarrgemeinden werden durch Mitglieder des Ordens betreut.