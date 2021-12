Gemeinsam mehr erreichen! VOR nimmt Änderung ab 10. Jänner 2022 fix zurück.

TRAISMAUER (pa). Die (neue) Buslinie 446 Kursnummer 114 nimmt ab 10. Jänner neue Fahrt auf und folgende Zeiten sind ab dann gültig:

Gemeinlebarn, Hilpersdorfer-Straße: 6:40 Uhr

Hilpersdorf, Kapelle: 6:43 Uhr

Frauendorf: 6:45 Uhr

Stollhofen, Schule: 6:47 Uhr

Stollhofen, Ortsmitte: 6:48 Uhr

Traismauer, Bahnhof: 6:53 Uhr

und dann natürlich weiter Richtung Krems an der Donau.

Somit sind wieder ausreichend Kapazität und Zeitabfolge (An-, Ab- und Anschlusszeiten) abgestimmt, um unseren Schüler ein sicheres sowie unbeschwertes Erreichen ihrer Bildungseinrichtungen zu ermöglichen!

"Für unsere Kinder und unsere Jugend selbstverständlich, dass hier rasch geholfen werden musste. Danke an die Eltern, die mich persönlich kontaktiert haben und an Herrn Jürgen Pogadl vom VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) für die sofortige Bereitschaft zur Verbesserung und Korrektur der Busverbindung. Die Linie 446 Kurs 144 wurde nämlich aus unerklärlichen Gründen mit der Fahrplanumstellung ab 12.12.2021 zum Nachteil geändert und einige Haltestellen einfach nicht mehr angefahren. Der Ärger der Eltern und die Sorge der Kinder war verständlicherweise groß und mehr als begründet. Doch das Miteinander hat sich gelohnt! Auch Verkehrsstadträtin Veronika Haas hat mich sofort dabei unterstützt und wurde ebenfalls selbst tätig. Ein schönes Beispiel und ein verbindendes Zeichen - noch dazu unmittelbar vor Weihnachten - was möglich ist und erreicht werden kann, wenn wir zusammenhalten! DANKE." berichtet Bürgermeister Herbert Pfeffer freudig.