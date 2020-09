LHStv. Franz Schnabl besucht Weinburg und Nußdorf/Traisen - im Rahmen der Gemeindebesuchstour.

WEINBURG/NUßDORF (pa). Die Bürgermeister Peter Kalteis (Weinburg) und Heinz Konrath (Nußdorf/Traisen) präsentierten laufende Projekte und besprachen mit LHStv. Schnabl die aktuelle Finanzsituation.

Weinburg und seine Vorzüge

Bürgermeister Peter Kalteis präsentierte LHStv. Franz Schnabl die Vorzüge der Gemeinde Weinburg. Sowohl die dichte Versorgung mit Kinderbetreuungseinrichtungen, die Gemeinde verfügt über vier Kindergarten-Gruppen, als auch das tolle Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen – der Freizeit-, Motorik- und Kletterpark ist einzigartig in der Region – zeichnet die Gemeinde im Pielachtal aus. Nun soll ein besonderes Angebot für junge Familien angegangen werden, zeigt sich Bgm. Kalteis stolz: „Jungen Familien in unserer Gemeinde Wohn-Perspektiven zu eröffnen zählt für mich zum ‚Um und Auf‘ einer positiven Bevölkerungsentwicklung. Deshalb wurde nun eine Fläche, die vor bereits zehn Jahren gekauft wurde, bebaut. Gegenwärtig sind wir dabei, gestaltete Verkehrsflächen, Blühwiesen, Sicherheitsstreifen usw. zu errichten. Der Grund wird auf 30 Jahre bei der Gemeinde abbezahlt und gehört dann den neuen Eigentümern, was Wohnen leistbar gestaltet. Bereits hohe Kosten für einen Grundkauf verhindern oft das Verlassen des ‚Hotel Mama‘ bzw. treiben junge Menschen aus ihren Heimatgemeinden in Wohnungen im Umkreis der Ballungszentren. Zusätzlich haben wir der St. Pöltner Wohnungsgenossenschaft kostenfrei eine Fläche zur Bewirtschaftung übergeben um im sozialen Wohnbau wunderschöne Doppelhäuser zu errichten. Auch das unterstützt unser Programm für leistbaren und qualitätsvollen Wohnraum für Jungfamilien. Jeder junge Weinburger soll – nach dem Auszug aus seinem Elternhaus - auch die Chance haben in Weinburg sesshaft werden zu können.“

Nußdorf: Grundbedürfnisse stillen

Für eine optimale Nahversorgung und beste Bedingungen für eine neue Gemeindeärztin zu schaffen setzen sich Bgm. Heinz Konrath und sein Team in Nußdorf ob der Traisen ein: „Wir möchten bereits vorzeitig alle Möglichkeiten ausloten und alle Örtlichkeiten durchdenken, wo eine neue Gemeindeärztin ein neues Zuhause finden könnte. Die Gesundheitsversorgung und die Nahversorgung mit Lebensmittel stellen für die Bürger wichtige Grundbedürfnisse dar.“

Gratulation an Bürgermeister

„Neben optimaler Ausstattung der Gemeindeinfrastruktur, der Bildungs- und Kinderbetreuungslandschaft und der Schaffung eines breiten Angebots an leistbarem Wohnraum bzw. hoher Attraktivität für Betriebsansiedelungen – stellt auch die Nahversorgung und die beste Ausstattung für Gesundheitseinrichtungen eine essentielle Aufgabe im Sinne der Bürger dar“, reagiert LHStv. Franz Schnabl erfreut über die zahlreichen Projekte, die in Weinburg und Nußdorf umgesetzt bzw. diskutiert werden: „Herzliche Gratulation an die Bürgermeister Kalteis und Konrath und deren eingespielte Teams zu dieser umsichtigen Arbeit!“

Spürbarer Einbruch im Gemeindebudget

Ein paar Sorgenfältchen kann man in der schweren Zeit der Gesundheitskrise jedoch in keiner der Gemeinden verbergen. So beträgt der Einbruch der Ertragsanteile in Weinburg, der im Juni erstmals ersichtlich wurde, knapp 20.000 Euro. Die Ertragsanteile sind von 65.259,92 Euro im Juni 2019 auf 45.573,62 Euro im Juni 2020 geschrumpft. Im selben Zeitraum hatte Nußdorf/Traisen mit einem Rückgang von 86.297,74 Euro auf 58.922,72 Euro zu kämpfen. „Dieser Einbruch und das monatlich auf längere Dauer, ist selbstverständlich spürbar im Gemeindebudget“, meinen Kalteis und Konrath und erwarten keine allzu schnelle Entspannung der Situation.

Abgeltung des finanziellen Ausfalls

Die Gemeinden seien es gewesen, die die Krise gut gemanagt und die Maßnahmen hervorragend unterstützt und umgesetzt hätten, sagt LHStv. Franz Schnabl: „Sie brauchen jetzt die Unterstützung von Land und Bund, um ihnen den finanziellen Boden nicht vollständig zu entziehen. Die SPÖ fordert deshalb die 100-prozentige Abgeltung des finanziellen Ausfalls für die Gemeinden und ein Konjunkturpaket für die Ankurbelung der regionalen Wirtschaft. Denn die Gemeinden sind nicht nur der größte Arbeit-, sondern auch der größte Auftraggeber in den Regionen.“