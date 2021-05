HERZOGENBURG. Das Team der ÖVP Herzogenburg allen voran Parteiobmann Max Gusel und dessen Stellvertreter Erich Hauptmann, freut sich über das neu gestaltete Bürgerbüro im Herzen der Stadtgemeinde. "Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben mit Ihren Fragen, Anliegen und Wünschen direkt zu uns zu kommen. Es redet sich in einer offenen und angenehmen Atmosphäre viel leichter und der persönliche Kontakt steht für uns im Vordergrund", schaut Max Gusel gemeinsam mit seinem Team motiviert in die Zukunft und begrüßt die Gäste herzlich in den neuen Räumlichkeiten der Partei. Die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat auf die handschriftliche Einladung zur Eröffnung des Bürgerbüros in Herzogenburg positiv reagiert: "Ich finde es großartig was hier auf die Beine gestellt wurde, ich gratuliere sehr herzlich und wünsche dem Team weiterhin viel Erfolg!" Neben einem kurzen persönlichen Austausch wurden auch aktuelle Themen, wie der Glasfaserausbau im ländlichen Raum, besprochen.

Auch Vierbeiner am Start

Gemeinsam mit dem Führungsteam der ÖVP Herzogenburg begrüßte auch der Parteihund Lotte die Landeshauptfrau und durfte sogar mit auf's Foto.