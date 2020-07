Dieser Rebstock ist in der Weinlaube beim langjährigen Heurigenwirt Herbert Wilthan „Zur alten Weinpresse“ in Wagram bei Traismauer zu bewundern.

Um 1900 wütete die Reblaus nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und vernichtete die Existenzen tausender Winzer. Man versuchte viel, zum Beispiel das Fluten der Weingärten mit Wasser oder den Einsatz von hochgiftigem Schwefelwasserstoff. Doch auch diese Versuche konnten die Reblaus nicht stoppen.

Da die amerikanischen Reben resistent gegen die Reblaus waren, begann man, die befallenen europäischen Reben einfach mit amerikanischen Wurzeln („Unterlagen“) zu pfropfen. Diese Vorgangsweise führte schließlich zum großen Erfolg und die Reblaus war besiegt.

1910 wurde der Rebstock, gepfropft mit „Unterlagen“ vom Großvater Franz Wilthan, geboren 1882, liebevoll im Hof des Hauses gepflanzt!

Mehrmaliges Verjüngen und Zurückschneiden haben dem Weinstock bis heute nicht geschadet. Als Schattenspender in der wunderschönen Weinlaube und immer noch voller Trauben, (siehe Bild), kennt man ihm seine 110 Jahre nicht an.

Seit dem Jahre 1876 ist das Bauerngeschlecht Wilthan auf dem Hofe in Wagram 5 ansässig. Eingetragen im Goldenen Ehrenbuch der Bauernschaft NÖ.