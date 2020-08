STATZENDORF (pa). Auch heuer stellte sich die Landjugend Statzendorf unter der Leitung von Obmann Florian Schabasserund der Leiterin Marlene Burger der Herausforderung und meisterte den „Projektmarathon 2020“ mit Bravour. Ziel beim Projektmarathon ist es, ein gemeinnütziges Projekt innerhalb von 42,159 Stunden umzusetzen, kreativ gestalten und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Gartenhütten im neuen Glanz

Am Freitag, den 28. August, wurde das Projekt durch Herrn Bürgermeister Herbert Ramler,Jugendgemeinderätin Maria Haiderer und Projektbetreuerin Barbara Sterkl um 19.00 Uhr beim Gemeindeamt in Statzendorf übergeben.

Unter dem Slogan: „Zwergerlschupfn 2.0 – Donner, Wetter, Blitz: renovierte Gartenhütten für unsereKiGa-Kids“, wurden die drei Gartenhütten im Kindergarten Statzendorf renoviert. Das Dach musste entfernt und die Hütten neu gestrichen werden. Nun erstrahlen die Spielzeughütten wieder in kräftigem Rot, Gelb und Orange. Dem nicht genug, nahm die LJ Statzendorf die Zusatzaufgabe an und baute eine alte Telefonzelle zur Bücherzelle, die Jung und Alt einladen soll, um. Hierfür wurde die alte Telefonzelle abgeschliffen, grün lackiert und anschließend gegenüber dem Kindergarten und der Volksschule in Statzendorf aufgestellt. Die Bevölkerung wurde dafür aufgefordert Bücher für die neu errichtete Bücherzelle zu spenden und so konnte sich die Landjugend Statzendorf über zahlreiche Bücher freuen.

Präsentationsvideo auf Facebook

Aufgrund der aktuellen Lage war es der Landjugend Statzendorf heuer leider nicht möglich, eine öffentliche Projektpräsentation wie gewohnt zu veranstalten. Dennoch gibt es die Möglichkeit das Präsentationsvideo auf Facebook anzusehen. Die Bücherzelle kann natürlich ab sofort durchgestöbert werden.