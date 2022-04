Scheck vom Benefizkonzert wurde an den Samariterbund übergeben.

TRAISMAUER (pa). Angesichts der schlimmen Lage in der Ukraine starteten viele gemeinnützige Organisationen Spendenaufrufe für die Menschen in der Ukraine. Auch die Stadtgemeinde Traismauer möchte in dieser schwierigen Zeit den Menschen in der Ukraine und denen, die auf der Flucht sind, helfen. Auf Initiative des Bürgermeisters Herbert Pfeffer, Obmann des Musikschulverbandes Unteres Traisental, fand deshalb ein Benefizkonzert der Musikschule Unteres Traisental am 17. März 2022 im Schloss Traismauer statt. PreisträgerInnen des Wettbewerbs „Prima la Musica“ gaben an diesem Abend ihre Stücke zum Besten.

Jede Spende zählt

Solidarität

Gemeinsam mit den Gemeinden Sitzenberg-Reidling und Nußdorf ob der Traisen hat die Stadt Traismauer Solidarität gezeigt und im Zuge des Konzerts Spenden für die Aktion „Krieg in der Ukraine“ des Samariterbundes gesammelt.



„Um in dieser Situation noch besser zu unterstützen haben die drei Gemeinden die gesammelten Spenden verdoppelt und so konnten wir insgesamt 5.350 Euro an den Samariterbund überweisen“,

sagt Bürgermeister Herbert Pfeffer.

Der Samariterbund und seine Partner helfen den Menschen in der Ukraine genau dort, wo Unterstützung am dringendsten notwendig ist. Mit einem tragfähigen internationalen Netzwerk im Rahmen des Krisen- und Katastrophenmanagements des Samariterbundes kann gezielt, schnell und unbürokratisch geholfen werden.