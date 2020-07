TRAISMAUER. Das Mutter-Tochter-Gespann Edeltraud und Silvia Reininger aus Traismauer hat sich erfolgreich an einem selbst illustrierten Kinderbuch versucht. Zu den Aquarellen von Mutter Edeltraud haben die beiden gemeinsam eine Geschichte verfasst: "Ludwig, das Fröschlein" heißt das 65 Seiten lange Abenteuer über einen frechen, kleinen Frosch, der in einem Teich in der Römerstadt lebt und durch eine Menschenfamilie seiner Wurzeln entrissen und in einen anderen Teich gebracht wird.

Die Geschichte zu den Bildern



"Bevor von der Geschichte überhaupt noch Rede war, sind die Bilder entstanden.", erklärt Tochter Silvia, "Wir beobachten gerne gemeinsam die Frösche in unserem Gartenteich. Weil meine Mutter gerne aquarelliert, hat sie diese gezeichnet. Der Text zu den Bildern hat sich schnell ergeben."

Schon seit Jahren als Autorinnen tätig



Die Traismaurerinnen sind bereits alte Hasen in der Welt der Autoren: Die Hobbymalerin, Garten- und Tierfreundin Edeltraud Reininger schrieb 1999 das Tierbuch "Bärli, der Bösblicker". 2008 erschien "Das Haus am Ziegelofen". Gemeinsam mit ihrer Mutter verfasste Tochter Silvia 2010 das Buch "Kleines Traismaurer Dialektlexikon" und nun schließlich "Ludwig, das Fröschlein".

Neuauflage in Planung



"Wir haben die Bücher über Amazon drucken lassen.", so Silvia, "Diese kann man über uns oder über Amazon kaufen." Weitere Bücher sind allerdings noch nicht in Planung: "Einzig das 'Haus am "Ziegelofen' wollen wir bald neu auflegen lassen."