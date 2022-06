Beim 11. Herzogenburger Beisl-Quiz sicherte sich das NÖKISS-Team souverän den Sieg. Auch der Spaß kam nicht zu kurz.

HERZOGENBURG (pa). In welchem Land tritt der SC Barcelona beim Fußball an? Sind die Brücken auf den Euroscheinen Fiktion? Wie viele Schüler:innen wurden in den letzten 25 Jahren in der Musikmittelschule Herzogenburg ausgebildet?

Diesen und weiteren spannenden Fragen stellten sich zehn Teams bei der 11. Auflage des Beisl-Quiz im Garten des Volksheims. „Als Veranstalter ist uns wichtig, dass man sich gut unterhält und Spaß hat. Wenn man dabei auch noch etwas lernt, freuen wir uns umso mehr“, sind sich die Organisatoren GR Dominik Stefan und STR Kurt Schirmer einig.

Das NÖKISS-Team mit Sandra Kettinger, Fritz Singer, Fabian und Samuel Ziselsberger, Victoria König und Claas Abert zog zum Schluss alle Register und sicherte sich den ersten Platz. Auf dem zweiten Platz folgte das Team „The relatives“ rund um Gabi Weinberger und GRin Ulrike Gugrell. Den dritten Platz belegten die Luninators mit Stefanie Westermaier, Daniel Aufhauser und Freunden. Die Geschenkskörbe wurden von Bürgermeister Artner, Vizebgm. Waringer und Stadtrat Kurt Schirmer zur Verfügung gestellt. GRin Alina Weixlbaum, Isabel Haas und GR Marco Simon unterstützten bei der Durchführung. Der SC Barcelona wurde von katalonischen Auswanderern in Ecuador gegründet und ist dort Rekordmeister. Die Brücken in den verschiedenen Baustilen auf den Euroscheinen waren ursprünglich nur Fiktion. Erst Jahre später wurden sie nahe Rotterdam errichtet. Insgesamt 625 Schüler:innen wurden in den letzten 25 Jahren in der Musikmittelschule ausgebildet.