Wenn einem etwas weh tut, ist der erste logische Weg, der zum Arzt. Auch wenn man das nicht unbedingt gerne macht, muss man es. Noch unangenehmer wird es dann, wenn man auf seinen Termin monatelang warten muss. Immer öfter hört man, dass die Wartezeit, vor allem bei den Fachärzten, bis zu vier Monate lang sein kann. Ganz anders hingegen schaut es hier im Traisental aus. Kaum bis gar keine Wartezeiten und Termine, die jederzeit verfügbar sind. Wagt man einen Blick nach St. Pölten, hört man etwas völlig anderes: lange Wartezeiten, keine Termine und wenn, dann nur Privat- beziehungsweise Wahlärzte. Ziehen wirklich alle einen Arzt in der Stadt vor? Auch die Ärzte selbst wissen nicht, woran es liegt. Aber für sie gibt es dann leider oft nur mehr eine Lösung: nach St. Pölten gehen. Dabei gäbe es momentan eine gute Auswahl an verschiedensten Ärzten und ist gerade das nicht das Praktische – alles was man braucht in der Nähe?