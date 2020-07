Mostviertler Feldversuche: Wo Genießer auf den Geschmack kommen

Getrieben von der Neugierde und beflügelt durch die unerschöpfliche Vielfalt der Region sind die Gastronomen und Produzenten des Mostviertels neuen Geschmäckern auf der Spur und loten im Rahmen einer extra dafür ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Mostviertler Feldversuche" die Grenzen des Machbaren aus.

UNTERES TRAISENTAL. Es ist die Neugierde, die die Menschen im Mostviertel seit jeher antreibt und die den Blick auf das Unerwartete lenkt. Erfahrene Gastronomen und Kenner der guten Küche beschäftigen sich im Rahmen der "Mostviertler Feldversuche" mit interessierten Besuchern intensiv mit dem Geschmack des Mostviertels rund um Birne, Kräuter und Getreide. Ab Ende Juli stehen bis Anfang Jänner insgesamt sieben Termine auf dem Programm. Im Beisein von Tourismuslandesrat Jochen Danninger wurde heute im Gasthaus Nährer (Rassing) von Andreas Purt die hochkarätige Veranstaltungsreihe vorgestellt. Dabei beleuchteten Danninger und Michael Duscher (Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung) die Bedeutung von Regionalität im Tourismus. Angereichert wurde die Veranstaltung durch Geschichten und Kostproben der Feldversuche-Gastgeber, allen voran Mike Nährer.

Ein Experiment, das Appetit auf mehr macht

Was also erwartet die Gäste im Rahmen der "Mostviertler Feldversuche"? Ein exklusives, kulinarisches Erlebnis mit den besten Gastronomen und Produkten der Region. Entdeckt werden im Rahmen der mehrgängigen Menüs neue Geschmäcker und Kreationen aus Wald und Feld, von Birne bis Getreide und von Lammfleisch bis Schafskäse. Die teilnehmenden Gäste dürfen selbst Hand anlegen, mitkochen oder zuvor die Zutaten aus der unmittelbaren Umgebung sammeln. Was genau gekocht wird unterscheidet sich je nach Saison und Ort der Veranstaltung. Am Ende des Experiments entsteht ein exquisites, vier- bis sechsgängiges Menü, das im Anschluss gemeinsam genossen wird - natürlich mit der passenden Getränkebegleitung. Das können ein erfrischender, reinsortiger Birnenmost, ein Wein aus dem Traisental oder eine individuelle Saftkreation sein.

Die Termine

31. Juli und 1. August 2020: Ein Feldversuch zwischen Wein und Wahrheit

Wenn Mike Nährer (Gasthaus Nährer) im Weingut Tom Dockner kocht und experimentiert, geht es um viel mehr, als nur um Trauben: Gemeinsam mit den Gästen werden interessante Produkte aus dem Traisental verarbeitet - dabei sind Überraschungen garantiert.

29. August 2020: Ein Feldversuch im Rothschildschloss

Wenn Schlosswirt Andreas Plappert im außergewöhnlichen Ambiente des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs zum Feldversuch lädt, dreht sich beim "5 Gerüche Menü" alles um das Thema "Riechen"

12. September 2020: Ein Feldversuch mit Birne und Palme

Doris Farthofer (Destillerie Farthofer) und Theresia Palmetzhofer (Gasthaus 'Zur Palme') laden zum gemeinsamen Experimentieren in den Birnengarten der Mostelleria in Öhling. Dabei wird gesammelt, verkostet, stromlos gekocht, gestaunt und genossen.

26. September 2020: Ein Feldversuch nahe dem rauen Ötscher

In der Ötscherbasis wird Mike Nährer einen Feldversuch starten, der in punkto Regionalität seinesgleichen sucht: Kräuter, Fisch, Wild, Heilerde, Schwammerl - allwas, was das Umfeld hergibt. Die Gäste werden aktiv eingebunden und dabei exklusive Tipps vom Haubenkoch erhalten.

1. Oktober 2020 und 6. Jänner 2021: Zwei Tage, zwei Köche, zwei Feldversuche

Diese Feldversuche haben es in sich. Nicht nur, dass gleich zwei Köche jeweils gemeinsam den Versuch zum Prinzip erheben, es darf mit Erich Mayrhofer und Stefan Hueber auch ordentlich mitgekocht werden.

Zur Sache

