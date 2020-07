HERZOGENBURG. Nach Covid-19-bedingter Pause fand kürzlich das Herzogenburger Reparatur-Café wieder statt. Bereits zum sechsten Mal konnten die Bürger in der Region ihre defekten Haushalts- und Gartengeräte ins Reitherhaus bringen, um dort die Hilfe der Reparateure zu beanspruchen.

66 Besucher konnten an diesem Vormittag gezählt werden. Es wurden fast vierzig Geräte zur Reparatur gebracht, wovon rund die Hälfte sofort repariert werden konnte.

„Nachdem wir aufgrund des Corona-Virus das im Mai geplante Reparatur-Café leider ausfallen lassen mussten, hat uns die hohe Besucherzahl umso mehr gefreut.“

, so Mitbegründer und Reparateur Bernhard Mayer-Helm,



"Wegen des warmen Wetters konnten wir erstmals den wunderbaren Hof des Reitherhauses nutzen. Mein Dank gilt vor allem den Reparateuren und Mitarbeitern, die in ihrer Freizeit unentgeltlich Geräte fremder Menschen reparieren. Es wird nicht nur einfach so repariert, sondern um jedes Gerät gekämpft, sodass es nicht auf der Mülldeponie landen muss – Respekt!“

Ähnliche Projekte in anderen Gemeinden

Die Modellregion Unteres Traisental-Fladnitztal ist Mitinitiator der ersten Stunde und unterstützt den Reparatur-Klub seit der Gründung im Jahr 2019. „Die Ressourcenschonung als auch die Nachbarschaftshilfe stehen bei diesem Projekt im Vordergrund. So sind wir gerade dabei, auch in anderen Gemeinden ähnliche Projekte zu organisieren. Bei diesem Café durfte ich selbst die Hilfe der Reparateure beanspruchen und konnte ein defektes Voltmeter aus einem Schulbetrieb mitbringen. Dies konnte ich mit großer Unterstützung von Günther Übelacher vor Ort reparieren.“ , so Modellregionsmanager Alexander Simader.

Zur Sache

Die nächsten Chancen, defekten Haushalts- und Gartengeräten wieder neues Leben einzuhauchen, bestehen am 26. September und 21. November jeweils von neun bis vierzehn Uhr im Reitherhaus Herzogenburg. Bei Fragen zum Reparatur-Klub stehen Bernhard Mayer-Helm unter 0680/2171669 oder Alexander Simader unter 0676/5295276 zur Verfügung.