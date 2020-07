Mit 24 Jahren zur Verkaufsleiterin: Kapellnerin verantwortlich für 120 Mitarbeiter in St. Pölten und Wien.

KAPELLN. Sich in jungen Jahren als Frau in einer männerdominierten Branche durchzusetzen, ist eine Herausforderung, der sich die heute 28-jährige Kapellnerin Laura Strobl gerne stellt. Eine umfangreiche Ausbildung kombiniert mit viel Leidenschaft und Tatendrang haben sie 2015 als eine der jüngsten Frauen zu ihrer derzeitigen Position als Verkaufsleiterin im Lebensmitteleinzelhandel - an die Spitze von 120 Mitarbeitern - gebracht.

Langes Bewerbungsverfahren

„Nach erfolgreicher Absolvierung meines Wirtschaft-Bachelorstudiums an der IMC Fachhochschule Krems und Auslandsaufenthalten in Kanada und Frankreich, habe ich mich dazu entschlossen, meinen akademischen Werdegang mit dem berufsbegleitenden Lebensmittelmanagement-Master an der FH Wieselburg zu vervollständigen“, erzählt Strobl, „Während des Studiums wurde mir die Chance geboten, als internationale Auditorin im Ausland Erfahrung zu sammeln, um so die Lebensmittelbranche von verschiedenen Blickwinkeln besser kennenzulernen.“ In Hongkong - dem Zwischenstopp einer Weltreise - ist die Kapellnerin auf eine alte Bekannte getroffen, die von der Arbeit bei Lidl Österreich geschwärmt hat. Nach einer Bewerbung inklusive sechsmonatigem Auswahlverfahren fand sich Strobl zunächst in einer der Filialen wieder, um dort für ein halbes Jahr die Arbeitsprozesse zu verinnerlichen. Danach startete die damals 24-Jährige in ihrer Stelle als Verkaufsleiterin durch. Heute ist Strobl für sechs Filialen in Wien und St. Pölten zuständig: „Ich fahre im Schnitt zu zwei bis drei Filialen pro Tag“, erklärt sie, „Meine Kernaufgaben beziehen sich vor allem auf das Personalmanagement und die Lebensmittelrevision - jeder Markt hat dabei seine eigenen Schwerpunkte.“

Die Mischung macht's

Die schönsten Momente in ihrem Arbeitsleben: „Die Personalentwicklung meiner Mitarbeiter“, steht für Strobl fest, „Wenn man zum Beispiel miterleben darf, wie sich aus einem schüchternen Lehrling ein selbstbewusster junger Mensch entwickelt, der im Job aufblüht und sogar selbst eines Tages eine Führungsposition einnimmt.“ Natürlich wird man in dem Berufsalltag als Verkaufsleitung auch mit schwierigen Situationen konfrontiert: „Fordernde Mitarbeitergespräche gehören genauso zum Berufsalltag.“ Auf die Frage nach ihren Erfahrungen als junge Frau in einer Führungsposition antwortet Strobl: „Anfangs war es definitiv nicht leicht, da man zuallererst einen authentischen Führungsstil finden und entwickeln möchte, der zu einem selbst passt. Meine Devise dabei ist mit Wertschätzung auf Augenhöhe zu führen. Damit komme ich bis heute gut bei meinen Mitarbeitern an und erhalte im Gegenzug Respekt und Einsatzbereitschaft.“ Ein weiterer wichtiger Punkt für Strobl: Die Sichtbarkeit. „Je höher die Führungsebene, desto geringer ist der Frauenanteil. Frauen müssen sich trauen, aus der zweiten Reihe aufzustehen und selbstbewusst die erste Reihe einzunehmen. Dafür benötigt es jedoch neben der familiären Unterstützung auch ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um den Spagat zwischen Familie und Beruf meistern zu können." Das Geheimnis der Kapellnerin für eine erfolgreiche Führungsebene liegt in der Mischung: „Besteht ein Leitungsteam aus Männern und Frauen, entsteht eine wertvolle Synergie, in der individuelle Stärken und Ansichtsweisen Platz finden.“