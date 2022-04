Am Donnerstag, den 16. April 2022 spielte Atus Traismauer 3 gegen Union St. Pölten 2 in der städtischen Turnhalle Traismauer

Atus Traismauer 3 gegen Union St. Pölten 2 6:2

Horst Zangl 3; Martin Schreiber 1; Meister Sebastian 1, Doppel Schreiber M. -- Horst Zang l

Atus Traismauer konnte gegen St. Pölten in starker Aufstellung antreten, Horst Zangl hatte sich von seiner Verletzung, die er sich bei den ZM der Senioren 40+ zugezogen hatte, wieder erholt. Er gewann seine drei Spiele, war somit der Garant für den Sieg von Traismauer 3, Schreiber Martin kam als Neuzugang das erste Mal zum Einsatz, er gewann dein Auftaktspiel gegen Weinberger Kurt mit 3:0, ebenso war er auch im Doppel mit Horst Zangl erfolgreich. Sebastian Meister gewann ebenfalls gegen Weinberger Kurt nach hartem Kampf, dies war der Siegpunkt für Traismauer

Am Samstag, den 16. April 2022 hätte das Spiel gegen Langenlois 8 stattfinden sollen

leider kam die Mannschaft nicht; somit gewann Atus Traismauer 3 das Spiel kampflos mit 7:0.

Gratulation die Mannschaft von Atus Traismauer 3

Walter Ast

Obmann Atus Traismauer