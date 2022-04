Hundertmal schlägts Wetter um,

regnet, schneit, es scheint die Sonne,

Vögel singen, erste Wetter ziehn,

es ist Frühling im März, April.

Die Gärtner kommen wieder näher ihrem Ziel,

der Gemüseanbau hat Beginn.

Vielleicht ein Frühbeet nutzen, Rosen pflegen,

erstes Unkraut jäten, doch

den Boden erst nach dem Auftrocknen betreten.

Bärlauch, Löwenzahn und Giersch

gibt es jetzt kostenlos und erntefrisch.

Auch die Rasenpflege nicht vergessen,

mit lüften und gut wässern,

manchmal ist es zum Haare raufen,

wenn anstatt grünem Flor

sich bloß Moos zeigt und die Maulwurfhaufen.

Doch wenn die Vögel jubilieren

ließen sich schon Beethoven und Wagner inspirieren.

Ästheten pflanzen so mit Feinsinn,

Pragmatiker lassen wachsen was will,

alles Streben im Garten gibt das Gefühl

Herr zu sein in seinem Reich.

Ob beherzter Ackerbauer, ob penibler Gärtner,

wenn jeder nach seiner Fasson kann werken,

wird es Leib und Seele stärken.