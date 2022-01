Am Montag, den 10. Jänner 2022 gastierte die Mannschaft Atus Traismauer 2 in Langenlois bei der SG. Langenlois/ Hadersdorf 7.

Nach schwachen Beginn und einem Rückstand von 4:1 konnten die Traisenstädter das Spiel noch für sich drehen. Doberenz Tom, Harald Schörgmaier und Caha Patrick gewannen nach harten Kampf doch noch mit 6:4.

Für die Punkte waren alle drei Spieler mit 2 Siegen verantwortlich.

Gratulation an die Mannschaft Atus Traismauer 2

Die Vereinsleitug

Obmann Walter Ast