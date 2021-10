Am Dienstag,den 05. Oktober 2021 spielte Atus Traismauer 1 in der Unterliga Mitte A das Derby gegen Gem. St. Pölten 1.

Atus Traismauer 1 gegen Gemeinde St. Pölten 1 6:1

Kurz vor Beginn des Spiels kam eine unerfreuliche Nachricht, Daniel Hauss konnte nicht spielen, er hatte einen Augenarzt Besuch. Alfred Poyntner sprang für Ihn als Joker ein, er spielte sein erstes Spiel gegen höher eingeschätzten Reinhard Waltenberger, gewann überraschend das Spiel mit 3:1. Reinhard Artner gewann gegen Roman Weber mit 3:0; Walter Ast spielte gegen Jürgen Wallo und siegte sicher mit 3:0 Sätzen, Walter Ast und Reinhard Artner setzten sich im Doppel mit 3:0 gegen Jürgen Wallo und Roman Weber durch. Reinhard Artner bezwang danach sicher Reinhard Waltenberger mit 3:0. Joker Alfred Poyntner verlor danach nach harten Kampf gegen Jürgen Wallo mit 3:0, im nächsten Spiel traf Walter Ast auf Roman Weber, er gewann die beiden ersten Sätze überlegen, verlor danach den 3. Satz, den 4 Satz gewann er nach harten Kampf mit 14:12

Somit siegten die Traisenstädter mit 6:1

Gratulation an die Mannschaft.