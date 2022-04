World Table Tennis Day des Atus Traismauer und seinem Partnerverein ASKÖ Mühlweg St. Pölten am 06- 07. April 2022

Die Sektion Tischtennis des Atus Traismauer nahm auch heuer wieder am World Table Tennis Day teil.

Der erste Teil fand am 06. April 2022 im Turnsaal der Otto Glöckelschule am Mühlweg in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Auf dem Programm standen unter anderem das Generationsspiel der Jugendlichen mit den Eltern, Großeltern, Trainings mit dem Tischtennis Roboter, verschiedene Spiele Ringerl, Zielübungen, Abschlagsübungen und einige Übungen für den Spielern des Atus Traismauer. Erfreulich war das auch Personen aus Neunkirchen diesen World Tennis Day nutzen um mit den Kindern zu spielen. Ob klein oder groß, ob jund oder alt, alle waren mit voller Begeisterung dabei, der Tenor von Allen war, das solche Tischtennistage öfters als nur einmal im Jahr zu veranstalten.

Der zweite Teil fand am 07. April 2022 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der städtischen Turnhalle Traismauer statt. Auch hier war der Zuspruch groß, Leider sind nicht alle Personen auf dem Foto, da schon einige früher gegangen sind. Auch hir gab es Generationsspiele, Übungen mit dem Roboter, guten Zuspruch hatte aber Mini Roboter, weiters wurden auch verschiedene Übungen gezeigt, die dann die Teilnehmer mit großem Einsatz nachmachten. Zum Abschluß konnten die Teilnehmer mit den Spielern des Atus Traismauer trainieren und und paar Übungen machen. Es wurden auch Fragen aller Art von Betreuern, Spielern des Atus Traismauer beantwortet.

Zum Schluß wurde der Wunsch geäußert, solche Veranstaltungen mehrfach im Jahr zu

veranstalten. Die Sektion Tischtennis des Atus Traismauer wird sicherlich diesen Wunsch

in nächster Zeit nachkommen. Wir bedanken uns bei Allen für ihren großartigen Einsatz, den sich sportlich zu betätigen.

Herzlichen Dank im Namen des Vereins ATUS Traismauer Tischtennis

Walter Ast

Obmann Atus Traismauer