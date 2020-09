Zwölf Spieler nahmen an den diesjährigen Vereinsmeisterschaften teil, leider konnten Reinhard Artner (Verletzung), Gerhard Ast (Urlaub), Patrick Caha, David Schreiber und Martin Dostalik nicht dabei sein. Dennoch waren sehr spannende Spiele zu sehen.

TRAISMAUER (pa). Am Samstag, den 05. September, fanden in der städt. Turnhalle Traismauer die Vereinsmeisterschaften der Sektion Tischtennis statt. Vereinsmeister wurde Daniel Hauss (Scheibbs), der in derkommenden Meisterschaft für den Atu Traismauer auf Punktejagd geht. Die zweite Neuerwerbung

Tom Doberenz (Froschberg Linz) belegte den 4. Platz in der Gruppe A.

Sieger in der Gruppe B wurde Erwartungsgemäß Lukas Pöll vor Harald Schörgmaier und Heinz

Lukaschek. Im Nachwuchs Bewerb war Sebastian Meister der Spitzenreiter.Den Doppelbewerb gewannen überraschend Alfred Poyntner und Lukas Pöll (die Doppel wurden aus je

einen Spieler der Gruppe A und Gruppe B zusammen gestellt). Die Vereinsmeisterschaft war eine gute Gelegenheit zur Vorbereitung auf die kommende Meisterschaft.

Die Ergebnisse

Herren A (RC Punkte ab 1000 Punkte aufwärts)

Hauss Daniel Berger Andreas Fessl Patrick Doberenz Tom Poyntner Alfred

Herren B ( RC Punkte ab 999 Punkte abwärts)

Pöll Lukas Schörgmaier Harald Lukaschek Heinz Roucka Helmut Meister Sebastian Prochaska Robin Miedler Marcel

Doppel

Poyntner Alfred – Pöll Lukas Schörgmaier Harald – Doberenz Tom Hauss Daniel – Meister Sebastian Fessl Patrick – Lukaschek Heinz Berger Andreas – Roucka Helmut

Nachwuchs