Am Samstag, den 01. August 2020 fand im Lokal der Fam. Borst in St. Georgen/Stfd. die diesjährige Gruppensitzung des NÖTTV statt. Dabei wurden auch die Urkunden für die Meister überreicht.

ATUS TRAISMAUER erreichte in der abgelaufenen Saison, die leider abgebrochen wurde wegen Covid 19 3 Meistertitel.

Unterliga Mitte A mit den Spielern Gerhard Ast, Reinhard Artner und Walter Ast sowie den beiden Betreuern Helmut Roucka und Harald Koller.

Im Seniorenbereich Klasse 50+ siegten überraschend Reinhard Artner und Walter Ast ohne Niederlage. Gerhard Ast und Walter Ast gingen als Favorit in der Klasse 70+ am Start, sie wurden dieser Rolle gerecht und beendeten den Bewerb ungeschlagen.

Traismauer 2 mit Patrick Fessl, Patrick Caha und Berger Andreas lagen beim Abbruch mit einem Spiel mehr am 1. Platz. Traismauer 3 mit den Spielern David Schreiber, Lukas Pöll, Martin Dostalik, Harald Schörgmair und Heinz Lukaschek gelegten den guten 4. Platz. Auch unser Nachwuchs konnte sich gut platzieren.

Gratulation an Alle von der Sektionsleitung

Walter ast